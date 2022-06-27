熱爆…河南地表溫度達74℃ 熱爆玻璃、螞蟻3秒烤死

鄭州網友曬出家中「玻璃門爆裂」、螞蟻在陽光下3秒被熱死的影片熱傳。取材自微博

近期北方多地高溫 熱浪肆虐，持續時間之長、強度之強同期少見，中央氣象台連續10天發布高溫預警。河南 高溫已持續10多天，濟源、焦作等地的地表溫度一度高達攝氏74度，鄭州網民晒出家中「玻璃門爆裂」、螞蟻在陽光下3秒被熱死的視頻熱傳。昨日至明日，北方入汛來最強降雨過程登場，華北、黃淮等地有一次中到大雨過程，部分地區有暴雨 。

據星島網，大陸全國超20省市區近期接受高溫酷暑「烤驗」。官方「中國小康網」報道稱，山東、安徽、江蘇、海南等地部分地區會有「熱到蒸發」的感覺；新疆、河南、湖北、廣東、廣西、江西、浙江等地部分地區會「熱到融化」。

河南40個氣象監測站連續高溫天數，突破建站以來歷史極值。鄭州多位網民近日晒出家中「玻璃門爆裂」視頻，由於室內外溫差較大，玻璃門裂紋如蛛網密布，手指輕碰即碎。另有一段螞蟻在陽光下3秒被熱死的影片熱傳，不少網民在各地模仿後驚奇發現，螞蟻暴露在路面均活不過3秒鐘。

昨日至明日，西南、華北、黃淮、江漢、江南、華南等地，將迎來一次中到大雨過程，部分地區有暴雨，局地有大暴雨。其中華北、黃淮等地將現今年入汛以來的最強降雨過程。今日華北平原高溫幾乎完全消退，明日以後高溫則再次增多。