港媒：習近平赴港兩日當天返回深圳住宿 不在港過夜

香港迎接回歸祖國25周年，全城裝飾旗海。圖為油麻地廟街及尖沙咀彌敦道等核心商業區街頭的旗海迎風飄揚。（中通社）

新華社日前公布，中國國家主席習近平 將出席慶祝香港 回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮。港媒報導，習近平初訂6月30日及7月1日來港出席活動，但會即日來回深圳，不會在港過夜。

據報導，新華社25日公布，習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮，並未有提及日期及是否親身到香港，有人揣測習近平是否只會視像出席典禮。

消息人士表示，新華社的公布的確「留有餘地」；雖然香港疫情向上，但習近平非常關心香港，在回歸25周年這個大日子，他很希望能親身出席慶典，除非出現不可預測的情況，他初步訂於6月30日及7月1日到港，但不會留港過夜，而是即日來回深圳。

據悉，特首林鄭月娥 初步訂於6月30日，在禮賓府設晚宴招待習近平，屆時現屆及候任主要官員預料都會出席；而7月1日，習近平則會出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮，為第六屆特首及政府主要官員監誓。至於以往領導人訪港，皆會為社會各界舉辦的大型宴會，今年則不會舉行。

報導稱，為確保25周年慶祝大會暨第六屆政府就職典禮順利完成，政府現屆及候任主要官員，需要提早今日（27日）開始入住酒店，降低感染風險，以免透過家人感染。

香港警方為確保慶典保安萬無一失，除七．一當日總動員行動，人員最快今日開始由「三更」變「兩更」，即每日工作12小時，主因有不少人員被抽調參與慶典會場閉環及保安工作，為維持各警區日常警務工作及保障社區治安，須暫時延長工作時間應對。

據悉，警隊會在灣仔會展一帶設立兩層級別「保安區」，範圍由會展延伸至告士打道，核心保安區則於在港灣道及會議道一帶，所有人士進入核心區須通過安檢及出示證件，路經附近人士有機會被截查；至於港鐵會展站因鄰近會展，警方會加強會展站防禦及安全，或在會展站設立「行動區」；港灣道至告士打道一帶為大型保安區，市民可如常經過，但不准停留。

消息又稱，在會展辦公大樓工作的人士已接獲通知，明日（28日）開始改為在家工作，7月2日才可重返辦公室。

對於有傳習近平乘高鐵來港，雖然消息尚未證實，據悉警隊亦會派員在西九龍高鐵站進行24小時高姿態巡邏，同時已封閉港鐵柯士甸站E出口，各特警隊亦會在各區高調巡邏。消息又稱，警方也在多個潛在「視察景點」部署，其中「G4」（要員保護組）人員已視察有關場地，當中盛傳習近平會到訪的科學園，據知會在6月30日起實施保安檢查站及派出大批警員駐守，部分道路須改道。26日晚七時許，有疑似國安人員在會展一帶巡視。