劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

在劉強東涉嫌性侵 案發生四年後，涉案雙方6月24日在明尼蘇達州 舉行線下聽證會。女大學生劉靜堯提出增加針對劉強東和京東的懲罰性賠償動議。但警方公開了執法記錄儀視頻，顯示劉靜堯最初告訴警方，她與劉強東發生關係是「自願的」。長期關注此案的明州 律師周東發指出，原告證詞前後矛盾太多，其動議很可能失敗。

財經網報導，2018年8月31日凌晨，時任京東CEO劉強東被指控性侵時年21歲的明尼蘇達大學學生劉靜堯，劉強東因為證據不足不予起訴。2019年4月16日，劉靜堯提起民事訴訟，要求劉強東及京東集團賠償超過5萬美元的損失並承擔訴訟費。

在6月24日長達4個小時聽證會上，核心爭議焦點是劉靜堯提出增加針對劉強東和京東的懲罰性賠償動議，以及劉強東一方提出取消對京東的指控。

劉靜堯的律師表示，劉強東和京東在明知劉靜堯從未表達同意前提下的性侵行為，屬於蓄意忽略她的權利和安全，符合懲罰性賠償的條件。

這次聽證會公開了警方執法記錄儀視頻以及大量證據，在視頻中顯示，事發後女大學生劉靜堯最初告訴警方，她與劉強東發生關係是自願的、是自發地與劉強東發生關係，這是事實，警方詢問她是不是雙方同意的，她也給出了肯定的回答。

長期關注此案的明州周東發律師也旁聽了聽證會，他認為劉靜堯的證詞前後矛盾太多，周東發也透露最初對女大學生調查的時候，她清清楚楚告訴警方是自願發生關係的，但是後來改了說法，在以後的筆錄口供中，女大學生又表示從來沒有同意過。正是因為女大學生前後做了截然相反的陳述，沒有讓她的指控變得令人信服，所以其動議很可能會失敗。

除了公開視頻外，劉強東律師還公開了劉靜堯邀請劉強東到公寓的視頻，過程中，是劉靜堯主動做出邀請的手勢，並挽著劉強東走進房間，她還主動給劉強東開門，而劉強東順勢將外套脫下給她披上，這個過程中，並未顯示劉靜堯不願意。

劉靜堯的律師表示，如果僅僅憑藉一段走廊裡的錄像、一個微笑、一個挽手就能證明性同意，那女性權利就倒退了100年。

另外，聽證會還公開了劉靜堯的聊天信息，其中顯示，劉靜堯威脅劉強東不給錢就曝光以及向媒體有組織地透露信息，提供對她個人有利的部分信息。