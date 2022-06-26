北京拚防疫 天堂吧唯一煎餅攤也失守 消費跟著「清零」

儘管商場6月回復營業，但在周日午後，以往熙來攘往的王府井大街仍顯得冷清與空蕩。 記者黃雅慧／攝影

北京疫情 防控歷經5月的「靜默」，在6月疫情形勢貌似向好之際，正全力挽回經濟生活，疫情控制得宜地區可以開始回歸正常營業。而6月另一波天堂酒吧疫情，可以觀察到官方在力求防疫 跟經濟兼顧下，實施分區分級管理，如此或能把病毒苗掐掉，但消費生活能否恢復仍是待解的難題。

6月中旬，北京統計局「低調地」公布了北京前五個月的統計數據，也許是這份數據沒有任何亮眼之處，因此官媒並未為此作文章。

統計指出，消費受疫情衝擊較大，由增轉降。前五個月，市場總消費額年減4.2%。其中，服務性消費額下降1.2%；社會消費品零售總額下降7.7%，其中商品零售下降7.2%，餐飲收入下降13%。

雖然官方希望通過天堂酒吧經驗建立快速排查、隔離密切接觸者，做到理想的分級控管。但這個經驗反而給消費者、商家與社區工作者帶來不同官方期待的訊號。

天堂酒吧因未落實防疫責任，導致形成群聚感染並被吊銷營業牌照。從官方角度，是警示業者落實防疫責任。但此刻，消費者讀到的是，對外出娛樂消費卻步，害怕被列為密接、步入隔離、生活停擺的狀態。

對業者而言，開門與否都得承擔巨大風險，如果不幸被抓到防疫未落實導致的確診，就只能被迫停業。

記者在天堂酒吧疫情較為嚴峻的時刻，發現東城區一條商業辦公街幾乎所有店家都暫停營業，門口上貼著「為配合上級防疫政策，暫停營業」，因此路上穿梭的只剩外賣騎手、排隊核酸檢測的人群。

值得慶幸的是還有一間煎餅攤在營業。但過兩日，唯一煎餅攤也失守，店門被貼上三角形告示，上面寫著「該店落實疫情防控措施不到位，存在安全隱慮」，當然同時也伴隨店家自貼「暫停營業」的告示。

幾天後，北京市政府大張旗鼓公布一批「無疫社區」，名單上赫然發現那條都不營業的街道也是「無疫社區」，看來都不營業就不會有人確診。

而6月也是傳統618消費節日，但一個順豐小哥在市區辦公樓附近被問到今年618忙嗎，他回：「較前兩年真不咋忙，都沒錢了，大家都不買東西了！」