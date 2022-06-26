領錢好辛苦...河南銀行短暫開放線上交易15分鐘又關閉

開封新東方村鎮銀行，26日突然開通線上交易15分鐘，部分存戶取出了錢。（微博照片）

6月26日，下午一點左右，李倩（化名）突然在群裡看到有人說，開封新東方村鎮銀行的手機銀行App 可以進行轉帳了，她就把裡面的利息轉了出來。「但還沒來得及轉出餘額，線上系統又立即被關閉了。」

據天目新聞，同樣把部分錢轉出來的還有王穎，她表示，「我知道後，第一時間登錄了App，取了放在活期裡的利息，果然可以。然後我又迅速轉出了餘下的5年期月付產品到活期，並從新東方二類卡活期轉到了綁定的工行。不久，工行收到了新東方App裡轉出的錢。由於本金與利息是分開的，本金只轉出了一部分，仍然還有3萬多元的錢在裡面沒有全部提出來。」

有存戶統計，整個線上系統開通的時間大概在26日的12:41至12:56之間，持續「大約15分鐘」。與此同時，開封新東方村鎮銀行官網仍掛著線上交易系統關閉的公告。

開封新東方村鎮銀行客服工作人員稱，他們也是在存戶致電銀行之後才知道的這種情況，具體內情暫不清楚。銀行系統是由技術部門來進行維護的，其他部門並不了解。若線上系統正式開通，會在第一時間於公眾號或官網進行通知。

在此之前，6月20日，多家河南 村鎮銀行發佈公告稱即日起開展線上客戶資金信息登記。包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。銀行公告內容大致相同，即稱，按照金融管理部門要求，該行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記，請完整、真實、準確填寫相關信息。

6月23日，銀保監會副主席蕭遠企在「中國這十年」系列主題新聞發布會上回應河南個別村鎮銀行相關問題時表示，近期河南地方公安 機關、地方金融監管部門已經就相關問題進行了通報，目前公安機關正在偵辦，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產，銀保監會繼續配合地方黨委政府做好相關工作，已經責成河南銀保監局履行屬地監管職責，依法保護廣大人民群眾合法權益。