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封控在家也沒性致？中國4萬保險套廠倒閉 「家庭外用量較多」

記者陳言喬／即時報導
中國保險套廠家紛紛倒閉。圖為各企業生產的各種品牌保險套。（取材自紅星新聞）
中國保險套廠家紛紛倒閉。圖為各企業生產的各種品牌保險套。（取材自紅星新聞）

保險套廠商原預估疫情期間，大家封控在家，保險套銷售會大增，不料疫情以來銷售不僅沒增加反而大幅減少，兩年來中國已有4萬多家生產保險套的廠家倒閉。原因是家庭外的需求比家庭內來得更高，封控後，大家無法外出，使用機會變少。

紅星新聞報導，位於馬來西亞的康樂公司是全球最大的保險套生產商，年產能達到55億枚。疫情爆發初期，康樂公司曾樂觀地認為，人們被困在房屋內，除了親密的性行為，再沒有別的娛樂活動可以進行。且因經濟不確定，被困在家裡的人們會採取避孕措施，避孕套的需求會激增。

但兩年過去，今年年初，九派新聞援引外媒報導，康樂公司保險套產品的兩年來銷量下降了約40%。康樂公司叫苦連天，不得不開闢新的生產線，轉而生產手套。

許多保險套生產廠家改行做乳膠手套。（取材自紅星新聞）
許多保險套生產廠家改行做乳膠手套。（取材自紅星新聞）

中國的保險套廠家也很慘，紅星資本局從「天眼查」發現，從2020年到今年6月20日，有超過4萬家中國保險套生產企業註銷，平均每年註銷1.73萬家，遠多於2019年的註銷數據（14987家）。

康樂公司不僅生產自有品牌的保險套，也為其他品牌代工，包括廣東諾絲科技股份有限公司。諾絲科技的董事長江志銘說，保險套銷量下滑，或許與使用場景有關。

疫情下，一旦被封控，人與人之間不能溝通的話，（銷量）肯定會下降。因為除了家庭外，保險套還有其他使用場景，而且數量不少的。他說，當人們的溝通、往來減少後，保險套的使用頻率也有所減少。

南方周末援引的一組統計資料顯示，在中國市場上，保險套的使用場景接近一半是發生在家庭以外的地方。

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