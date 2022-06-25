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奧斯卡導演拍反送中批西方 曾獲准記錄武漢封城

中央社台北25日
奧斯卡導演柯文思（Malcolm Clarke）2020年曾獲准進入因疫封城的武漢拍攝紀錄片，呈現中國迅速動員應對危機。圖為柯文思2021年在上海出席「百年大黨－老外講故事」首映活動。(中央社)
奧斯卡導演柯文思（Malcolm Clarke）2020年曾獲准進入因疫封城的武漢拍攝紀錄片，呈現中國迅速動員應對危機。圖為柯文思2021年在上海出席「百年大黨－老外講故事」首映活動。(中央社)

港媒近日播映奧斯卡導演柯文思製作的「反送中」紀錄片，他宣稱因為對西方的「偏頗報導」感到失望。柯文思前年曾獲准進入因疫情封城的武漢拍攝，也曾參與中共建黨百年宣傳片。

港媒近日播映柯文思（Malcolm Clarke）製作的香港反送中運動10集紀錄片「香港：被掩蓋的真相」。

他接受媒體專訪時表示，對西方「偏頗報導」這場運動感到憤怒和失望，認為抗爭被簡化為「一班勇敢追求民主的年輕人反抗霸道的中國」並不準確，希望港人放下成見、化解矛盾。

紀錄片探討了香港的「殖民心態」和民生的「深層次矛盾」。這是中國對反送中爆發原因的常見論述。

據報導，對於片中較少收錄警方執法爭議的畫面，柯文思稱因警方不願讓他們隨隊拍攝。至於片中也沒有直接訪問泛民主派人士，他則稱，香港國安法實施，讓一些不錯的訪問無法呈現。

生於英國的柯文思，作品曾兩度獲得奧斯卡金像獎紀錄片獎項，近年工作重心轉向中國。2021年中共建黨百年時，他是上海官方拍攝的百集宣傳片「百年大黨－老外講故事」首集主角。

他當時接受中央社採訪時提到，曾在2020年初武漢因COVID-19疫情封城時，獲准進入拍攝，「我們是當時武漢唯一的外國拍攝團隊。」他在武漢待了55天，紀錄中國如何動員醫護人員和建築工人，迅速應對危機。

至於是否擔心外界認為他的敘事「美化中國」？柯文思說，他期待這些挑戰，「他們並不在當地，而我說的、拍的都是真相。」他認為西方對中國帶有偏見，希望以外國人的視角，述說中國真實的故事。

柯文思是「上海東注文化發展有限公司」的團隊成員，據該公司網站介紹，他是「2020武漢」的導演，和「香港羅生門」的製片人。

柯文思近年也拍攝不少中國題材的作品，包括2018年探討中美關係的「善良的天使」，和2021年有關脫貧攻堅政策的「柴米油鹽之上」，這部作品由中國國務院新聞辦公室監製。

香港 武漢 反送中

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