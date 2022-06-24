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南京地鐵看片開擴音被開單 中網友：應全國推廣

記者廖士鋒／即時報導
有乘客在地鐵站開擴音被開單，對此網友建議應該推廣到全中國。(中新社)
有乘客在地鐵站開擴音被開單，對此網友建議應該推廣到全中國。(中新社)

搭乘捷運的公眾禮儀是輕聲細語、手機撥放影片應用耳機或靜音，中國傳出有民眾在地鐵上開擴音播放影片遭開單，對此中國網友建議，這應該推廣到全國。

據羊城晚報報導，5月26日的中午江蘇南京地鐵執法人員對一名在地鐵上外放手機聲音的乘客開出一張罰單。報導引述南京市地鐵交通設施保護辦公室綜合行政執法三大隊大隊長李斌的說法指出，「我們的執法隊員在巡查到小龍灣到百家湖站區間的時候，發現有一名女乘客正在用手機外放聲音看視頻。執法隊員就根據相關的規定上前進行了勸阻，並開具了告知單。這名女乘客全程還是比較配合的，在告知單上面簽了個字」。

李斌表示，所謂的罰單，其實是一份告知單，也就是南京地鐵製作的文明乘車宣傳單，旨在宣傳和宣導大家文明出行。而此次開單的影片在中國引發網友熱議，有網友建議「全國推廣」。

2022年6月5日起，中國「噪聲汙染防治法」正式施行，其中規定家庭及其成員應當培養形成減少噪聲產生的良好習慣，乘坐公共交通工具、飼養寵物和其他日常活動盡量避免產生噪聲對周圍人員造成干擾，互諒互讓解決噪聲糾紛，共同維護聲環境品質。使用家用電器、樂器或者進行其他家庭場所活動，應當控制音量或者採取其他有效措施，防止噪聲汙染。

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