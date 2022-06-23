批印太戰略「醜惡」 北京：希望蒙古站在歷史正確一邊

劉勁松（右）向巴德爾勒（左）贈送中國國家主席習近平在金磚國家工商論壇開幕式上的主旨演講稿、外長在王毅「全球發展報告」發布會上的致辭以及「美國對華認知中的謬誤和事實真相」。（取材自中國外交部官網）

面對美國的「印太戰略」，北京 再度表態，向北鄰蒙古表示印太戰略策動地區格局軍事化、面子裡子都醜惡，「希望並相信」蒙古等近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。

據中國外交部官網訊息，中國外交部亞洲司司長劉勁松23日與蒙古駐北京大使巴德爾勒會面，劉勁松指出，蒙古諺語講「人的醜惡在心裡，蛇的醜惡在外表」。近來有關國家推「印太戰略」動作頻頻，策動地區格局軍事化、陣營化、意識形態化，針對性、欺騙性和危害性很強，面子和裡子都很醜惡。希望並相信蒙古等中國近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。

劉勁松並強調，中蒙是搬不走的近鄰、分不開的夥伴、拆不散的朋友。「國際局勢越是動盪，中蒙作為近鄰越要加強溝通，增進互信，深化合作。中方十分重視蒙方合理關切，在力所能及範圍內予蒙方經濟民生建設最大支持幫助，確保口岸通關能通盡通、鐵路運輸能運盡運、急需事項能辦盡辦」。

上述消息並指出，巴德爾勒強調，蒙方恪守雙邊文件精神，「不會參加任何針對中方的軍事政治聯盟，也不允許任何第三國利用蒙古領土損害中方主權和安全」。