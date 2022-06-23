我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略「醜惡」 北京：希望蒙古站在歷史正確一邊

記者廖士鋒／即時報導
劉勁松（右）向巴德爾勒（左）贈送中國國家主席習近平在金磚國家工商論壇開幕式上的主旨演講稿、外長在王毅「全球發展報告」發布會上的致辭以及「美國對華認知中的謬誤和事實真相」。（取材自中國外交部官網）
劉勁松（右）向巴德爾勒（左）贈送中國國家主席習近平在金磚國家工商論壇開幕式上的主旨演講稿、外長在王毅「全球發展報告」發布會上的致辭以及「美國對華認知中的謬誤和事實真相」。（取材自中國外交部官網）

面對美國的「印太戰略」，北京再度表態，向北鄰蒙古表示印太戰略策動地區格局軍事化、面子裡子都醜惡，「希望並相信」蒙古等近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。

據中國外交部官網訊息，中國外交部亞洲司司長劉勁松23日與蒙古駐北京大使巴德爾勒會面，劉勁松指出，蒙古諺語講「人的醜惡在心裡，蛇的醜惡在外表」。近來有關國家推「印太戰略」動作頻頻，策動地區格局軍事化、陣營化、意識形態化，針對性、欺騙性和危害性很強，面子和裡子都很醜惡。希望並相信蒙古等中國近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。

劉勁松並強調，中蒙是搬不走的近鄰、分不開的夥伴、拆不散的朋友。「國際局勢越是動盪，中蒙作為近鄰越要加強溝通，增進互信，深化合作。中方十分重視蒙方合理關切，在力所能及範圍內予蒙方經濟民生建設最大支持幫助，確保口岸通關能通盡通、鐵路運輸能運盡運、急需事項能辦盡辦」。

上述消息並指出，巴德爾勒強調，蒙方恪守雙邊文件精神，「不會參加任何針對中方的軍事政治聯盟，也不允許任何第三國利用蒙古領土損害中方主權和安全」。

北京

上一則

中國初婚人數10年少近千萬人 官員喊「整治天價彩禮」

下一則

澳門疫情升溫 深圳到珠海航運再度停航

延伸閱讀

南加雷電又傳出另一人受傷 部分地區降雨破紀錄

南加雷電又傳出另一人受傷 部分地區降雨破紀錄
新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商

新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商
證明不是棄兒…普亭北京峰會露面 重返國際舞台

證明不是棄兒…普亭北京峰會露面 重返國際舞台
疫情好轉 北京環球影城25日起分階段逐步恢復運營

疫情好轉 北京環球影城25日起分階段逐步恢復運營

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼