批印太戰略「醜惡」 北京：希望蒙古站在歷史正確一邊
面對美國的「印太戰略」，北京再度表態，向北鄰蒙古表示印太戰略策動地區格局軍事化、面子裡子都醜惡，「希望並相信」蒙古等近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。
據中國外交部官網訊息，中國外交部亞洲司司長劉勁松23日與蒙古駐北京大使巴德爾勒會面，劉勁松指出，蒙古諺語講「人的醜惡在心裡，蛇的醜惡在外表」。近來有關國家推「印太戰略」動作頻頻，策動地區格局軍事化、陣營化、意識形態化，針對性、欺騙性和危害性很強，面子和裡子都很醜惡。希望並相信蒙古等中國近鄰、友鄰，會洞察其本質，警惕其陰謀，站在歷史正確的一邊。
劉勁松並強調，中蒙是搬不走的近鄰、分不開的夥伴、拆不散的朋友。「國際局勢越是動盪，中蒙作為近鄰越要加強溝通，增進互信，深化合作。中方十分重視蒙方合理關切，在力所能及範圍內予蒙方經濟民生建設最大支持幫助，確保口岸通關能通盡通、鐵路運輸能運盡運、急需事項能辦盡辦」。
上述消息並指出，巴德爾勒強調，蒙方恪守雙邊文件精神，「不會參加任何針對中方的軍事政治聯盟，也不允許任何第三國利用蒙古領土損害中方主權和安全」。
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