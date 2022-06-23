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中國初婚人數10年少近千萬人 官員喊「整治天價彩禮」

記者廖士鋒／即時報導
圖為今年5月20日，河南鄭州多對新人選擇在這一天登記領取結婚證。（中新社）
圖為今年5月20日，河南鄭州多對新人選擇在這一天登記領取結婚證。（中新社）

晚婚、少婚的趨勢，在中國也愈來愈明顯。數據顯示，中國民眾的初婚年齡已經增至28.67歲，較10年前增長近4歲，部分省份甚至超過30歲。而初婚人數較10年前也大幅降低近千萬人。

據中國新聞網報導，「中國人口普查年鑒-2020」數據顯示，2020年大陸民眾平均初婚年齡漲為28.67歲，其中，男性平均初婚年齡29.38歲，女性為27.95歲。在此數據之下，還有個別地方初婚年齡突破30歲，如安徽省民政廳資料顯示，2021年該省初婚平均年齡分別為男性31.89歲，女性30.73歲。

2010年，中國民眾平均初婚年齡則為24.89歲，男性平均初婚年齡為25.75歲，女性平均初婚年齡為24歲。從中顯示，10年內，中國平均初婚年齡增長近4歲，其中，男性平均初婚年齡增長3.63歲、女性平均初婚年齡增長3.95歲。

此外，中國每年初婚人數也呈下降趨勢。報導指出， 2010年初婚人數達2200.9萬人，2020年則降到1288.6萬人，減少近千萬人。

對於這個現象，報導引述中國國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛分析指出，受教育水準的提升、結婚成本的上漲、就業和職場競爭加大、婚姻觀念變化等，是初婚年齡推遲的重要原因。

為此馮文猛建議，要降低結婚成本，整治「天價彩禮」等不合理婚俗，讓年輕人盡量都能相對輕鬆地談婚論嫁，不用為結婚犯愁；要優化升級婚育環境，提升婚姻市場服務供給和品質，擴大年輕人的交友圈，促進更多成功的婚姻匹配。同時宣導婚姻、家庭、生育的重要性，消減部分人群對婚姻、家庭、生育的負面印象。

國務院 人口普查 就業

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