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大規模核酸檢測釀環保危機？ 中：做到「日產日清」

記者廖士鋒／即時報導
中國各城市積極開展「常態化核酸檢測」，累積大量的醫療垃圾引起外媒關注，對此中國官方表示基本做到了日產日清。（新華社）
中國各城市積極開展「常態化核酸檢測」，累積大量的醫療垃圾引起外媒關注，對此中國官方表示基本做到了日產日清。（新華社）

中國各地核酸檢測規模巨大，有外媒質疑相關廢棄物會釀環保危機，對此中國官方強調，所有醫療廢棄物均妥善處理、能做到日產日清。

據環球時報報導，對於法新社等外媒稱，中國大規模常態化核酸檢測「如果處理不當，這些醫療廢棄物會汙染土壤和水道，對環境和人們健康構成威脅」，中國生態環境部發言人劉友賓回應指出，新冠肺炎疫情以來，已聯合多部門，大力提升醫療廢棄物的處置能力和監管水準。

劉友賓強調，目前中國已實現醫療機構及設施環境監管和服務100%全覆蓋，醫療廢物、醫療廢水及時有效收集轉運和處理處置100%全落實這「兩個100%」的總要求，「各地也加快了醫療廢棄物處置能力的建設，處置能力得到了顯著的提升」。

他指出，2021年中國產生的醫療廢棄物為140萬噸，而年處置能力達到了215萬噸，比疫情前提高了39%，此外，各地還積極籌備了一批危險廢棄物焚燒設施等應急處理設施，隨時可以啟動保障應急處理。

劉友賓並公布相關數據表示，「近三個月以來，全國涉及疫情中高風險地區的市州和直轄市醫療廢棄物處理設施的日負荷率均低於90%以下，其中97%的地區低於80%，66%的地區低於50%，所有醫療廢棄物均得到妥善處置，基本做到了日產日清」。

疫情 檢測 新冠肺炎

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