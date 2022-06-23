我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

除京滬外 中國暑期前跨省遊近乎全線恢復

記者林宸誼／即時報導
中國各地旅遊市場復甦，截至目前除北京和上海外，暑期前跨省遊近乎全線恢復。圖為上海外攤觀景台。記者林宸誼／攝影
中國各地旅遊市場復甦，截至目前除北京和上海外，暑期前跨省遊近乎全線恢復。圖為上海外攤觀景台。記者林宸誼／攝影

中國疫情持續緩和，各地旅遊市場復甦，截至目前除北京和上海外，全中國跨省遊市場進一步打通，暑期前跨省遊近乎全線恢復。

澎湃新聞報導，6月以來，隨著跨省遊「熔斷」機制的調整，以及跨省團隊旅遊等業務的陸續開放，全中國跨省遊已迎來快速回暖，相關旅遊產品預訂大幅增長。

攜程數據顯示，截至6月21日，近一周暑期跨省跟團遊預訂量周較上周增長291%；暑期跨省酒店預訂較上周增長151%。

跨省遊的開放也為各地帶來立竿見影的客流量恢復。攜程數據顯示，鄭（河南鄭州）渝（重慶）高鐵開通又值湖北跨省遊開放，雙重喜訊推動湖北旅遊熱度迅速攀升。

6月21日湖北目的地在攜程的搜索熱度順勢增長2倍，省內鄭渝高鐵沿線景區熱度高漲，預訂暑期湖北跨省跟團遊產品的訂單量較上周大漲346%。

此外，像是6月18日官宣跨省遊恢復的青海省，平台上暑期青海酒店的訂單量近一周較上周增長174%；景區門票單量較上周增長100%；暑期機票單量較上周增長252%。

6月19日宣布有序開放跨省團隊旅遊的寧夏回族自治區，同樣迎來開門紅。近兩日寧夏暑期跨省跟團產品預訂量增長翻番；暑期酒店預訂量增長108%，主要客源地為成都、廣州、深圳、南京、杭州、蘇州等地。

整體來看，各平台6月以來跨省遊訂單均大幅增長。

截至6月21日，途牛旅遊網的數據顯示，6月跨省遊預訂訂單數較5月整月增長336%，出遊人次較5月增長近400%。攜程「機票+酒店」訂單量也自6月以來飛速提升，6月日均訂單量已趕超去年同期。

從出遊類型來看，途牛旅遊網的數據顯示，6月預訂訂單中，跨省遊訂單佔比為46%，周邊遊訂單佔比為43%，周邊遊在經歷了長期「霸榜」之後，逐漸讓出佔比榜首的位置。 出遊天數方面，6月跨省游預訂訂單中，出遊行程在5天及以上的佔比為63%，和5月同期相比，出遊天數也呈進一步延長的趨勢。

途牛旅遊網的數據顯示，6月以來，跨省遊出遊人次最多的出發地城市前10名，分別為南京、杭州、西安、深圳、武漢、濟南、廣州、成都、瀋陽、鄭州。

目的地方面，海南、雲南、四川、廣東、福建、陝西、西藏、湖南、貴州、廣西等地，受到了更多跨省遊用戶的青睞。其中，川渝、西藏、新疆、陝西等目的地的出遊熱度迅速提升。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，暑期前各地爭先恐後開放跨省遊，一方面是疫情形勢好轉，積壓已久的旅遊需求在暑期預訂高峰期全面釋放。另一方面各地蓄勢待發，紛紛瞄準了暑期這塊「機會蛋糕」，力爭在假期前搶占更多旅遊旺季紅利。此時，差異化創新營銷和惠民補貼政策都將會是暑期旅遊分水嶺的制勝法寶。

疫情 鄭州 遊行

上一則

鄭州最高學歷樓盤停工 392名碩博士蓋樓的錢去哪了？

下一則

大規模核酸檢測釀環保危機？ 中：做到「日產日清」

延伸閱讀

離奇「轉碼」 鄭州市民起訴河南省衛健委

離奇「轉碼」 鄭州市民起訴河南省衛健委
河南鄭州賦紅碼事件 政法委副書記馮獻彬撤職

河南鄭州賦紅碼事件 政法委副書記馮獻彬撤職
暑期旅遊大爆發 機票價格飆漲又難買

暑期旅遊大爆發 機票價格飆漲又難買

美國亞洲旅行社 推出暑期各項國內外旅遊

美國亞洲旅行社 推出暑期各項國內外旅遊

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼