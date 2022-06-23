除京滬外 中國暑期前跨省遊近乎全線恢復

中國各地旅遊市場復甦，截至目前除北京和上海外，暑期前跨省遊近乎全線恢復。圖為上海外攤觀景台。記者林宸誼／攝影

中國疫情 持續緩和，各地旅遊市場復甦，截至目前除北京和上海外，全中國跨省遊市場進一步打通，暑期前跨省遊近乎全線恢復。

澎湃新聞報導，6月以來，隨著跨省遊「熔斷」機制的調整，以及跨省團隊旅遊等業務的陸續開放，全中國跨省遊已迎來快速回暖，相關旅遊產品預訂大幅增長。

攜程數據顯示，截至6月21日，近一周暑期跨省跟團遊預訂量周較上周增長291%；暑期跨省酒店預訂較上周增長151%。

跨省遊的開放也為各地帶來立竿見影的客流量恢復。攜程數據顯示，鄭（河南鄭州 ）渝（重慶）高鐵開通又值湖北跨省遊開放，雙重喜訊推動湖北旅遊熱度迅速攀升。

6月21日湖北目的地在攜程的搜索熱度順勢增長2倍，省內鄭渝高鐵沿線景區熱度高漲，預訂暑期湖北跨省跟團遊產品的訂單量較上周大漲346%。

此外，像是6月18日官宣跨省遊恢復的青海省，平台上暑期青海酒店的訂單量近一周較上周增長174%；景區門票單量較上周增長100%；暑期機票單量較上周增長252%。

6月19日宣布有序開放跨省團隊旅遊的寧夏回族自治區，同樣迎來開門紅。近兩日寧夏暑期跨省跟團產品預訂量增長翻番；暑期酒店預訂量增長108%，主要客源地為成都、廣州、深圳、南京、杭州、蘇州等地。

整體來看，各平台6月以來跨省遊訂單均大幅增長。

截至6月21日，途牛旅遊網的數據顯示，6月跨省遊預訂訂單數較5月整月增長336%，出遊人次較5月增長近400%。攜程「機票+酒店」訂單量也自6月以來飛速提升，6月日均訂單量已趕超去年同期。

從出遊類型來看，途牛旅遊網的數據顯示，6月預訂訂單中，跨省遊訂單佔比為46%，周邊遊訂單佔比為43%，周邊遊在經歷了長期「霸榜」之後，逐漸讓出佔比榜首的位置。 出遊天數方面，6月跨省游預訂訂單中，出遊行 程在5天及以上的佔比為63%，和5月同期相比，出遊天數也呈進一步延長的趨勢。

途牛旅遊網的數據顯示，6月以來，跨省遊出遊人次最多的出發地城市前10名，分別為南京、杭州、西安、深圳、武漢、濟南、廣州、成都、瀋陽、鄭州。

目的地方面，海南、雲南、四川、廣東、福建、陝西、西藏、湖南、貴州、廣西等地，受到了更多跨省遊用戶的青睞。其中，川渝、西藏、新疆、陝西等目的地的出遊熱度迅速提升。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，暑期前各地爭先恐後開放跨省遊，一方面是疫情形勢好轉，積壓已久的旅遊需求在暑期預訂高峰期全面釋放。另一方面各地蓄勢待發，紛紛瞄準了暑期這塊「機會蛋糕」，力爭在假期前搶占更多旅遊旺季紅利。此時，差異化創新營銷和惠民補貼政策都將會是暑期旅遊分水嶺的制勝法寶。