鄭州最高學歷樓盤停工 392名碩博士蓋樓的錢去哪了？

業主們發出7萬字「陳情書」催建商復工，鄭州670名碩博士業主被套牢，呼籲「我們不要爛尾樓」。（時代財經）

在河南鄭州 高新區，一個號稱「河南最高學歷樓盤」的業主群最近網路爆紅，他們的維權之路不僅僅是上街拉布條、上訪，還自編小說、製作短影音、開辦公眾號，獨特又吸睛。網上有人稱：「鄭州西棠小區，碩博士買房有十萬補貼，幾百人買了房以後馬上爛尾，這些人背著債務，就徹底固定在鄭州，跑不了啦！」「只能說這手實在高，再也不怕人才流失了，太優秀了！」

在疫情和經濟下行之際，中國地產行業調整之際，爛尾樓問題越發頻繁。近日，河南鄭州高新區「河南最高學歷樓盤」業主維權受到網友矚目，他們的樓盤2020年8月開盤，2021年11月之後便處於停工狀態，直到3月底在業主維權下，才開始裝模作樣的「表演式復工 」，但竣工遙遙無期。

據鳳凰網報導，河南鄭州高新區西棠項目爛尾問題背後是資金鍊斷裂和信用不良。開發商之一金橋置業將該項目監管資金挪用到其他項目-北龍湖項目，導致西棠項目停滯。而新項目資金不到位，加諸遭合作夥伴質疑，導致北龍湖項目也停滯，進而牽連西棠項目無法展開。

被河南省視為人才引進項目的鄭州高新區西棠樓盤，2020年8月開盤，2021年11月之後便處於停工狀態。（鳳凰網財經）

據永威方面稱，西棠項目的停滯根源在於金橋負責人崔紅旗擅自將部分監督資金轉入北龍湖項目，而在北龍湖項目上，崔紅旗一方既無法進一步提供剩餘資金，又不想放棄該項目，導致兩個項目都陷入僵局。

業主李娜表示，統計了近1000名業主，就有至少392名碩博（72名博士、近300名碩士），超82%為本科學歷，加上大專，超過97%，小區有超20%拿著人才補貼款。說「鄭州人才引進的人才超大半都在西棠」，雖有誇張成分，但西棠確實是河南最高學歷樓盤之一。

業主王林表示。他們從3月出開始頻繁催促開發商復工，也多次要求與開發商談判，甚至高新區政府、鄭州市政府介入，復工進程仍很緩慢。

王林說，直到3月底，復工程序才正式啟動。「但一個46萬平方公尺的大樓工程，每天十來個人在那敲敲打打，讓業主拿著放大鏡找人。」李珊透露。

亟需解決的不僅僅是復工，王林表示，「未網簽的共有68戶，涉及首付款7390萬元（人民幣，下同，約1101萬美元）。建商挪用了該部分資金，並且拒絕退還，致使申請人無法辦理網簽。」

這些業主中，有從美國學成歸來的海歸碩士博士、有從北上廣回到河南建設家鄉的一線人才、也有剛畢業不久的大學生，還有通過「人才引進」建設鄭州的高技術人才，西棠出事之前，他們都對鄭州和自己的未來充滿嚮往。

但隨著西棠項目停工，他們的夢想像泡影，瞬間幻滅。「依靠家里四個口袋買的房子，現在說爛尾就爛尾，我們前期的幾百萬投入怎麼辦？」、「本來想給孩子一個好的生活環境，現在竟是奢望。鄭州就是這麼對待高知人才的」業主們紛紛發洩自己的憤懣。

多位業主表示，該項目-西棠項目由鄭州金威實業有限公司開發，佔地133畝，建築46萬平方公尺，成交價區間在1.6-2 萬/㎡。共16 棟住宅樓，1 棟商業配套。住宅共2515 戶，目前已售出1600套左右，涉及業主至少2000戶。

金威由河南本地建商金橋置業和永威置業集團合資創辦，成立於2020年2月23日，註冊資本為5000萬，實繳資本為零，法定代表人為常月。金橋和永威各占股51%和49%。

事實上，永威也無意退出該項目。在3月16日發布的《永威置業致永威金橋西棠業主的公開信》中，永威曾表示不退出、也「絕不會應金橋單方面的要求而退出」。

鄭州西棠小區不乏復旦博士、華南理工大學博士，和雙985大學研究生。面對所購樓盤長期停工，他們無奈通過媒體發聲。（網易新聞）

那金橋和永威「離婚」原因是什麼呢？為何西棠項目陷入僵局呢？根據業主和永威方面提供的資料，雙方意見不和的原因就在西棠監管資金被挪用。

根據業主和永威提供的《永威集團關於西棠和北龍湖2宗地資金股權圖之說明》顯示，截至4月30日，西棠總銷售回款33.7909 億元，加上貸款餘額6.126 億元，共39.9169 億元。其中，崔總（金橋背後實控人崔紅旗）合計挪用資金16.1588億，西棠項目已支出及監督資金23.7581億。

那麼被崔紅旗挪用的16.1588億資金去哪了呢？有10.115億銷售回款由金橋轉入北龍湖項目，另崔紅旗轉走西棠項目土地溢價款（土地溢價是指是合同內約定土地價格以外的土地交易差額）、北龍湖項目墊付工程款等合計6.043億。

「而目前造成西棠項目停工的，正是10.115億這筆款項」，永威方面負責人表示。

「河南最高學歷樓盤」已售出九成，卻又爛尾。（中國新聞周刊）

永威稱，總的來說，西棠項目的停滯根源在於崔紅旗擅自將部分監督資金轉入北龍湖項目，而在北龍湖項目上，崔紅旗一方既無法進一步提供剩餘資金，又不想放棄該項目，導致兩個項目都陷入僵局。

西棠項目資金雖然被金橋挪到北龍湖項目，但是在今年3月26 號業主查詢監管賬戶時，發現監管賬戶還有1.4 億。3月21日，鄭州高新區國土規劃住建局曾表示，監管賬戶餘額可以保障工程復工。

但業主們反應，「復工儀式後，工地現場就再也沒有任何聲音，太假了。」

為何有復工條件卻延遲開工？永威方面負責人表示，原因是金橋方想讓永威退出西棠項目，又因為金橋佔股51%，是大股東，導致永威在復工決定上缺乏話語權。

中國網友評：「河南現在已經沒有下限了，能坑一個是一個」、「我看河南宣布全省核酸的時候豪氣得很啊，怎麼爛事還這麼多」、「高新區房價天花板的項目爛尾，可笑可恨」、「屬實是把高學歷的羊騙進來殺」、「河南之前那個賦紅碼我都服了，居然還有這個！」