擴金磚抗西方？ 習近平呼籲讓更多國家加入金磚

中國國家主席習近平在金磚國家峰會致詞。(美聯社)

中國國家主席習近平 23日在金磚國家峰會表示，金磚國家不是封閉的俱樂部。近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制，他呼籲應該推進擴員的進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚。

金磚2009年成形迄今只有中國、俄羅斯、印度、巴西、南非等5個成員國。中國近期遭遇美國為首構建的合作機制圍堵後，今年主辦金磚會議更積極倡議「擴員」。目前，以阿根廷加入意願最高，印尼、伊朗 、土耳其也傳在名單中。

第14屆金磚國家峰會23日當地時間晚上以視訊方式登場，由中國國家主席習近平主持。據新華社晚間發布的習近平致詞全文，他在會中呼籲金磚國家要「堅持開放包容，凝聚集體智慧和力量」。

習近平說，金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的「小圈子」，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。在2017年廈門會晤上，他提出了「金磚＋」合作理念。5年來，「金磚＋」模式不斷深化拓展，成為新興市場 國家和發展中國家開展南南合作、實現聯合自強的典範。

他說，新形勢下，金磚國家更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作。今年，中國首次邀請嘉賓國出席金磚國家外長會晤。新成立的金磚國家疫苗研發中心明確開放性原則。本著循序漸進原則，還在科技創新、人文交流、可持續發展等領域開展了豐富多彩的「金磚＋」活動，為廣大新興市場國家和發展中國家搭建了新的合作平台。

習近平說，近年來，不少國家提出希望加入金磚合作機制。引入新鮮血液，將為金磚合作帶來新活力，也將提升金磚國家代表性和影響力。今年，金磚國家在不同場合就擴員問題進行了深入討論，應該推進這一進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭。

中國外交部發言人汪文斌5月27日在例行記者會表示，作為今年金磚主席國，中方積極支援金磚國家啟動擴員進程，拓展「金磚＋」合作，將推動金磚各方繼續就擴員問題深入討論。期待更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。