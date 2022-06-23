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江西洪水摧毀明代古橋 卻意外沖出宋代石雕臥羊

記者廖士鋒／即時報導
宋代石雕臥羊藏在明代古橋橋墩中，因這次江西洪水沖毀，才被發現。（中新社）
宋代石雕臥羊藏在明代古橋橋墩中，因這次江西洪水沖毀，才被發現。（中新社）

中國南部省分近期諸多洪水災情傳出，而江西一處明代橋梁毀於此次洪水，同時也沖出橋墩下的宋代石雕臥羊，當地專家解釋，這是旁邊宋代石廠的廢棄品，到明代時被拿來填充橋墩。

據中國新聞網報導，6月21日江西德興市文物保護工作人員在該市張村鄉界田村現場察看壽元橋遭洪水衝擊受損情況時，意外在一處橋墩內發現一尊石雕臥羊，年代經鑑定為宋代。

報導指出，壽元橋始建於明萬曆十九年（1591年）橋全長88公尺，寬8.3公尺，橫跨長樂水，是一座由花崗岩幹砌而成的五孔石橋，橋墩迎水面砌成長度很大的分水尖，如四艘翹首而立的尖舟，橋面兩邊用花崗岩巨石作護欄，具有很高的歷史、藝術、科學研究價值。2006年12月被公佈為江西省文物保護單位。

此次洪水沖毀該橋北起第二個橋墩，文物保護人員在第二層的填充物裡，發現有一尊石雕臥羊，經線上與江西省文物專家會商，初步認定該石雕臥羊為宋代文物。

至於明代建的橋怎麼會出現宋代的石雕臥羊？專家分析，宋代時期界田村附近或有個石廠，生產加工石獸等像生，在製造過程中出現的殘次品被拋棄在周邊，到了明代建壽元橋時，工匠將撿拾的這個石雕臥羊作為填充物夯進橋墩內。

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