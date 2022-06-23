被批「想當官又想發財」廣西自治區前副主席遭「雙開」

廣西自治區副主席劉宏武被查後5個月，遭到雙開。（圖／取自廣西壯族自治區發改委官網）

廣西自治區2022年初落馬的高層劉宏武，23日遭官方宣布被雙開（開除黨籍和公職），理由是對於扶貧打折扣、腐敗、錢色交易等，甚至重批其受調查時不如實說明問題與「寡廉鮮恥」。

據中共 中央紀委國家監委官網消息，在對劉宏武立案審查之後發現，劉宏武喪失理想信念、背棄初心使命，落實中共中央關於精准脫貧、鄉村振興等重大決策部署打折扣、搞變通，敷衍應付，甚至借機鑽空子、搞腐敗；無視中央八項規定精神，私欲膨脹，貪圖享樂，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織談話、函詢時不如實說明問題；寡廉鮮恥，道德敗壞，搞錢色交易；膽大妄為、目無法紀，既想當官又想發財，熱衷於搭建官商交往圈，處心積慮大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、專案推進、資金審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委表示，劉宏武「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。

中紀委指出依據相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉宏武開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第12屆廣西壯族自治區黨委委員職務，終止其廣西壯族自治區第12次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

距離此前中共中紀委1月14日通報廣西自治區政府副主席劉宏武涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查，劉宏武被雙開經歷了5個多月。

劉宏武現年56歲，曾任廣西北海市副市長、賀州市副市長，自治區發改委主任等。2016年2月任廣西發改委副主任，2年後升任主任，執掌自治區項目審批大權，主要負責生態環境、商務、外事、自貿區、東協合作等工作。他也是19大以來廣西第二位落馬的「虎」。