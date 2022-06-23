我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

被批「想當官又想發財」廣西自治區前副主席遭「雙開」

記者廖士鋒／即時報導
廣西自治區副主席劉宏武被查後5個月，遭到雙開。（圖／取自廣西壯族自治區發改委官網）
廣西自治區副主席劉宏武被查後5個月，遭到雙開。（圖／取自廣西壯族自治區發改委官網）

廣西自治區2022年初落馬的高層劉宏武，23日遭官方宣布被雙開（開除黨籍和公職），理由是對於扶貧打折扣、腐敗、錢色交易等，甚至重批其受調查時不如實說明問題與「寡廉鮮恥」。

中共中央紀委國家監委官網消息，在對劉宏武立案審查之後發現，劉宏武喪失理想信念、背棄初心使命，落實中共中央關於精准脫貧、鄉村振興等重大決策部署打折扣、搞變通，敷衍應付，甚至借機鑽空子、搞腐敗；無視中央八項規定精神，私欲膨脹，貪圖享樂，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織談話、函詢時不如實說明問題；寡廉鮮恥，道德敗壞，搞錢色交易；膽大妄為、目無法紀，既想當官又想發財，熱衷於搭建官商交往圈，處心積慮大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、專案推進、資金審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委表示，劉宏武「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。

中紀委指出依據相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉宏武開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第12屆廣西壯族自治區黨委委員職務，終止其廣西壯族自治區第12次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

距離此前中共中紀委1月14日通報廣西自治區政府副主席劉宏武涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查，劉宏武被雙開經歷了5個多月。

劉宏武現年56歲，曾任廣西北海市副市長、賀州市副市長，自治區發改委主任等。2016年2月任廣西發改委副主任，2年後升任主任，執掌自治區項目審批大權，主要負責生態環境、商務、外事、自貿區、東協合作等工作。他也是19大以來廣西第二位落馬的「虎」。

中共

上一則

離奇「轉碼」 鄭州市民起訴河南省衛健委

下一則

江西洪水摧毀明代古橋 卻意外沖出宋代石雕臥羊

延伸閱讀

中國「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖戶仍觀望

中國「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖戶仍觀望
中國「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖盛況仍恢復無期

中國「禁野令」停止 竹鼠、豪豬養殖盛況仍恢復無期
福建松溪暴雨 大街變河道

福建松溪暴雨 大街變河道
豪雨成災 廣西爆發土石流導致7人死亡、1人失聯

豪雨成災 廣西爆發土石流導致7人死亡、1人失聯

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼