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離奇「轉碼」 鄭州市民起訴河南省衛健委

記者廖士鋒／即時報導
河南鄭州一名女士表示，由於被「轉碼」導致聽證會延誤，為此起訴河南省衛健委，圖為旅客在進車站前掃描登記「健康碼」。（中新社）
河南鄭州一名女士表示，由於被「轉碼」導致聽證會延誤，為此起訴河南省衛健委，圖為旅客在進車站前掃描登記「健康碼」。（中新社）

河南健康碼事件又有新發展，鄭州一名女士表示遭到離奇「轉碼」，為此她起訴河南省衛健委。

據大眾報業集團旗下的海報新聞報導，6月13日，鄭州市民謝女士在中原區法院掃碼時，健康碼變為黃碼，導致聽證會延期。19日她向金水區法院起訴河南省衛生健康委員會，請求認定被告對原告賦黃碼的行為違法。

6月22日謝女士指出，她在6月3日到北京遊玩，9日收到中原區法院送達的再審聽證傳票，便於9日下午回到鄭州。返回前，她向社區報備，返回後，按要求進行三天兩次的核酸檢測，均為陰性，健康碼為綠碼，能正常出入公共場所和乘坐公交等。13日上午，她到中原區法院遞交聽證會相關材料，「掃完碼手機開始響，健康碼是黃碼」，她隨即向12345熱線、疾控中心、街道辦、社區等反映，均無法解釋原因和解決問題。

後來經過不斷投訴，謝女士的健康碼又轉為綠碼，她認為，她的健康碼在聽證前離奇轉為黃碼和神奇恢復綠碼的亂象，不排除是人為基於「非防疫目的」操作。她還透露，她跟中原法院有關於強拆房屋之間的糾紛，曾經向多部門舉報。

健康碼 河南 鄭州

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