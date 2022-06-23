寒冬期「省著花」傳騰訊下半年將進一步裁員

騰訊在「降本增效」方針下，下半年將持續進行內部人力優化。（中新社）

互聯網企業裁員 潮未休止，大陸互聯網巨頭騰訊今年或將繼續縮減人力。據36氪報導，騰訊今年下半年裁員動作仍將延續，騰訊組織優化由集團統一制定方案，但各事業群節奏不同。在各大事業群中，雲與智慧產業事業群（CSIG）與平台與內容事業群（PCG）由於員工基數較大，為上半年裁員重災區，尤其PCG整體裁員比例或超10%。下半年將在上半年基礎上持續進行人員優化。不過騰訊表示不予置評。

該報導表示，互動娛樂事業群（IEG）、企業發展事業群（CDG）、技術工程事業群（TEG）和微信 事業群（WXG）皆有部分業務團隊在3至6月間完成10%甚至更多的人員優化，IEG近期動作尤其明顯。 下半年上述多個事業群將在上半年基礎上繼續裁員，其中PCG旗下多個細分業務部門裁員比例甚至會達到40%-50%，少數業務面臨整體裁撤。其餘各事業群的一些團隊也即將執行優化。

報導援引知情人士說法，PCG上半年裁員共節約3%左右的總體成本。但高層對上半年的裁員執行情況並不滿意，認為並沒有實現預期的成本優化目標。「上半年主要裁的是基層員工，甚至應屆生，而不作為的中基層管理人員、老員工動得少。」報導提及，下半年裁員將更多從管理層往下裁。

值得一提的是，在企業微信上，所有員工公開可見各事業群員工總數量以及動態變化，而在近期，騰訊隱去了企業微信上的員工總數。

騰訊業績未見起色。據騰訊2022年第1季財報顯示，經調整淨利潤 （Non-IFRS）較去年同期下降 23%，連續三季淨利潤下滑。對於業績不佳，騰訊創辦人馬化騰在財報發布後表示要「降本增效」，他說「在具有挑戰性的 2022 年第1季期間，我們實施了成本控制措施，並調整了部分非核心業務，有助我們在未來實現更優化的成本結構。」