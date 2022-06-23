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遼寧丹東父女看病 因黃碼與警衝突 網：難道在家等死

記者陳言喬／即時報導
丹東父女因為要看病被警方攔下憤而襲警，引起大陸輿論高度關注。（取材自「青蜂俠」西瓜視頻影片）
丹東父女因為要看病被警方攔下憤而襲警，引起大陸輿論高度關注。（取材自「青蜂俠」西瓜視頻影片）

中國遼寧丹東一名女子與其父親駕車外出看病，因健康碼顯示為黃碼被警察攔阻，雙方溝通中爆發肢體衝突。丹東警方隨後以該女子因阻礙執行職務行政拘留十日，其父因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。但網友一面倒稱警察太過分，連媒體人胡錫進都聲援該對父女。

網易新聞報導，這名41歲女子與70歲父親22日駕車準備去醫院看病取藥，但路上設卡攔檢的警察發現女子是黃碼，不能出行。女子稱社區開了可以去醫院拿藥的證明，早上也做了核酸是陰性。但警察就是阻攔不能離開。

交涉過程中女子疑被警察推倒地，其父親上憤怒之下上前打了該警察一巴掌，警察疑似假摔倒地，還問一旁的同事「錄了沒、錄了沒？」

到了22日晚上，丹東市公安局振興分局通報，涉事父女因其健康碼顯示為黃碼，先後兩次闖卡被執勤民警依法攔停。女子拒不配合遵守防疫規定，下車與民警爭執，過程中其父上前擊打民警面部。目前女子因阻礙執行職務予以行政拘留十日，其父因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。

新聞傳開後，這對父女獲網友同情一面倒支持，多數網友責罵警察，網友稱：「黃碼就該在家等死？」「死在床上是對警察工作最大的配合」！

環球時報前總編輯胡錫進也聲援這對父女。他說，疫情暴發以來，正常看病受阻是人們最反感的一刀切防疫表現之一。另外視頻中的資訊還顯示，父女雖是黃碼，但他們有社區開的看病證明（後來網上展示了一張社區開的取藥證明），還有當日的核酸陰性檢測結果，按照各地圍繞疫情期間看病反復摩擦形成的社會共識，這種情況下公眾都會認為員警應提供協助。

還有一個原因就是丹東封控時間過長，當地群眾反應強烈，也得到了互聯網輿論場越來越多的同情。此時當地警方處理這個摩擦，顯然沒有考慮到圍繞丹東防疫輿情的基本面貌，撞到了大家情緒的槍口上。

從維護員警執法權威的角度說，丹東警方對涉事父女進行拘留處罰有法律依據。但是公眾的價值判斷與司法權威在這件事上發生激烈衝突，值得丹東警方深思，也值得各地執法機構舉一反三。

警察 防疫 疫情

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