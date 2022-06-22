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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

首個元宇宙國際標準聯盟成立 阿里、華為參與

記者賴錦宏／即時報導
「元宇宙標準論壇」的組織由全球數十家科技行業巨頭組成，包括華為、阿里巴巴達摩院在內的中國創始成員。(Getty Images)
「元宇宙標準論壇」的組織由全球數十家科技行業巨頭組成，包括華為、阿里巴巴達摩院在內的中國創始成員。(Getty Images)

首個元宇宙國際標準聯盟6月21日成立，這個名為「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum）的組織由全球數十家科技行業巨頭組成，包括Meta、微軟 、英偉達等美國廠商，也有包括華為、阿里巴巴達摩院在內的中國創始成員，不過蘋果和谷歌公司都不在列。

據第一財經，「元宇宙標準論壇」聲明，該組織成立的目的是就構建開放元宇宙所需的互操作性標準進行全行業合作，未來將探討缺乏互操作性阻礙元宇宙部署的原因，以及如何協調和加速標準開發組織 (SDO) 定義並推動元宇宙標準制定相關的工作。

聯盟的參與者涵蓋了全球最大的互聯網企業、晶片製造商以及遊戲公司，還包括萬維網聯盟 (W3C) 等成熟的標準制定機構。

英偉達Omniverse和模擬技術副總裁勒巴雷迪安在6月21日的聲明中寫道：「我們將元宇宙理解為網路的演進，也就是從當今的2D網路視圖到身臨其境的3D空間疊加。要讓元宇宙成功並無處不在，它必須建立在開放標準之上，就像今天的2D網路一樣。一個協作和開放3D標準是元宇宙發展的基礎。」

阿里巴巴達摩院XR實驗室負責人譚平博士說：「阿里巴巴很高興加入元宇宙標準論壇，我們期待與全球行業領導者一起加速建設性對話，以推進元宇宙領域新的發展舉措。」

Epic Games虛幻引擎生態系統副總裁帕提特（Marc Petit）認為，對於遊戲公司而言，建立一個開放的元宇宙，有助於為數百萬的遊戲開發人員創建公平的生態系統。

今年以來，蘋果、微軟、Meta等科技巨頭公司都發布了與元宇宙相關的戰略。今年年初，微軟收購了遊戲公司動視暴雪，開啟元宇宙的巨頭之爭；蘋果也在今年早些時候宣佈擴張對增強現實（AR）應用程序的布局。

元宇宙 微軟 蘋果

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