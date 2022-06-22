中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國正在積極復甦經濟與社會生活，有媒體指出，目前已經有多地縮短入境隔離時間，且北京 駐外使館不少也恢復簽證 ，再加上國際航班增加，這些已釋出了積極信號。

每日經濟新聞22日報導指出，從6月20日開始，北京駐法國、澳洲、印尼、挪威、西班牙、美國等多國使領館同步放寬了赴中簽證政策。對外航班也逐漸增加，例如義大利米蘭飛中國南京航班6月20日開始營運，海航也將重啟重慶—羅馬航線 ；南航將在廣州—仰光、廣州—金邊航班增班，恢復武漢—伊斯坦堡航線。7月起南航還將恢復烏魯木齊-阿拉木圖／比斯凱克／阿什哈巴特／杜桑貝航，深圳—莫斯科、廣州—德里等航線。此前在6月初，已有多條國際航線恢復。

報導引述中國民航局官網披露的國際航線審批結果指出，各大航空公司申請在6、7月加班、包機的國際航線多達41條，而前兩個月這個數字僅為38條和12條。

此外，報導指出，近日有多地調整了入境人員隔離政策，縮短了入境隔離時間，其中北京、湖北、江蘇、四川、福建等地區已由「14天集中隔離+7天居家隔離」縮短為「7天集中隔離+7天居家隔離」或「10天集中隔離+7天居家隔離」。

對於這些開放作為，報導引述民航專家綦琦說法，稱「國際航班數量的增加釋放出我國國際市場復蘇的積極信號、極大地提振了市場的信心」。另一位民航專家熊維則表示，「上海疫情是延緩了國際線穩步復甦的進程，但沒有改變這個規畫方向。我們認為國際線的開放將在保障防疫的要求下，有序、穩步地進行」，他認為「未來，國際航班恢復開放的趨勢會更加明顯」。