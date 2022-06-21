中國恒大預告 7月底宣布初步重組計畫

中國恒大集團陷入債務危機。（取材自每日經濟新聞）

自債務爆雷後，恒大 重整計畫出現進展。據中國恒大20日晚間在港交所公告指稱，公司正在積極推進重組 工作，預計將在7月底宣布初步重組計畫。

公告還指出，對於恒大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。此外，中國恒大審計工作正在有序進行，由於受疫情及恒大物業質押擔保獨立調查的影響，本公司尚未能確定2021年度業績的發佈時間。公告指出，中國恒大將適時公布上述事項的更新訊息。

在此之前，由於未能如期發布去年財報， 中國恒大、恒大汽車 、恒大物業3月21日起在港交所停牌。

接著，中國恒大於3月22日披露，恒大物業有人民幣134億元存款，被銀行強制執行。該款項幾乎等於恒大物業帳上現金餘額。

同時，中國恒大也為推進債務重組，增聘了金杜律師事務所作為法律顧問。中國恒大指稱，此舉是為協助公司展開債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

更早之前，今年1月26日，中國恒大執行董事肖恩在投資者電話會議上表示，爭取未來六個月內提出初步重組方案。

值得注意的，中國恒大昨晚除公告預計7月底宣布初步重組計畫外，公告也顯示，中國恒大、恒大物業、恒大汽車已分別接獲港交所的復牌指引，若無法滿足要求，恒大系三家公司將在18個月後面臨被除牌危機。