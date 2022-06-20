澳洲數十萬微信用戶數據 恐已落中共手中

一項報告指出，2020年7月中國實施香港國安法後，澳洲數十萬微信（WeChat）用戶的數據恐怕已經落入中國共產黨手中。(路透)

承接澳洲 和美國政府網路安全業務的Internet 2.0提出報告指出，2020年7月中國實施香港 「國安法」後，澳洲數十萬微信（WeChat）用戶的數據恐怕已經落入中國共產黨手中。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，Internet 2.0的一份專家報告指出，澳洲WeChat用戶的手機 系統版本、行動網絡、全球定位系統（GPS）以及身分識別（ID）等數據，均會流向位於香港的WeChat伺服器。港版國安法實施，WeChat位於香港伺服器內的數據，難免會落入中國政府手中。

澳洲金融評論報已請WeChat就有關問題發表評論，但WeChat未回應。報導指出，Internet 2.0的有關報告已提供給澳洲朝野政治人物參閱。

Internet 2.0在報告中提到，隨著香港「國安法」實施，伺服器不論是位於香港還是中國，兩者已經沒有多大分別。目前未有證據顯示WeChat用戶的對話內容會儲存於手機以外的地方。

Internet 2.0報告還提到，WeChat的app程式內有多個中國大陸的IP地址，而且有一些WeChat的伺服器遭不明來歷的第三者使用。

澳洲在野自由黨（Liberal）網路安全及反外國干預事務發言人（或「影子部長」，Shadow Minister for Cyber Security and Countering Foreign Interference）派特森（James Paterson）指出，雖然WeChat聲稱中國政府不會取得用戶數據，但Internet 2.0的報告證實了，中國政府是可以向企業機構索取有關數據的。

澳洲金融評論報報導，中國於2017年通過「國家情報法」，明文規定「任何組織織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」。而中國通過「國家情報法」，正是澳洲政府於2018年禁止中國電訊企業（包括華為和中興等）承接澳洲5G網絡業務的主要考量。

派特森認為，澳洲WeChat用戶應該要非常小心，在WeChat上發文之前必須十分慬慎。

WeChat曾表示，截至2020年9月，WeChat在澳洲的每日活躍用戶達69萬人。