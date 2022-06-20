我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

澳洲數十萬微信用戶數據 恐已落中共手中

中央社雪梨20日專電
一項報告指出，2020年7月中國實施香港國安法後，澳洲數十萬微信（WeChat）用戶的數據恐怕已經落入中國共產黨手中。(路透)
一項報告指出，2020年7月中國實施香港國安法後，澳洲數十萬微信（WeChat）用戶的數據恐怕已經落入中國共產黨手中。(路透)

承接澳洲和美國政府網路安全業務的Internet 2.0提出報告指出，2020年7月中國實施香港「國安法」後，澳洲數十萬微信（WeChat）用戶的數據恐怕已經落入中國共產黨手中。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，Internet 2.0的一份專家報告指出，澳洲WeChat用戶的手機系統版本、行動網絡、全球定位系統（GPS）以及身分識別（ID）等數據，均會流向位於香港的WeChat伺服器。港版國安法實施，WeChat位於香港伺服器內的數據，難免會落入中國政府手中。

澳洲金融評論報已請WeChat就有關問題發表評論，但WeChat未回應。報導指出，Internet 2.0的有關報告已提供給澳洲朝野政治人物參閱。

Internet 2.0在報告中提到，隨著香港「國安法」實施，伺服器不論是位於香港還是中國，兩者已經沒有多大分別。目前未有證據顯示WeChat用戶的對話內容會儲存於手機以外的地方。

Internet 2.0報告還提到，WeChat的app程式內有多個中國大陸的IP地址，而且有一些WeChat的伺服器遭不明來歷的第三者使用。

澳洲在野自由黨（Liberal）網路安全及反外國干預事務發言人（或「影子部長」，Shadow Minister for Cyber Security and Countering Foreign Interference）派特森（James Paterson）指出，雖然WeChat聲稱中國政府不會取得用戶數據，但Internet 2.0的報告證實了，中國政府是可以向企業機構索取有關數據的。

澳洲金融評論報報導，中國於2017年通過「國家情報法」，明文規定「任何組織織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」。而中國通過「國家情報法」，正是澳洲政府於2018年禁止中國電訊企業（包括華為和中興等）承接澳洲5G網絡業務的主要考量。

派特森認為，澳洲WeChat用戶應該要非常小心，在WeChat上發文之前必須十分慬慎。

WeChat曾表示，截至2020年9月，WeChat在澳洲的每日活躍用戶達69萬人。

澳洲 香港 手機

上一則

唐山打人事件受害者生死成謎 醫院無家屬 媒體採訪被拒

下一則

中國5月從俄進口原油總量 同比大漲近55%

延伸閱讀

「香港故宮」7月開幕 藝聚香港串遊路線大公開

「香港故宮」7月開幕 藝聚香港串遊路線大公開
下半年IPO樂觀 港交所CEO：美國辦事處最快年底開設

下半年IPO樂觀 港交所CEO：美國辦事處最快年底開設
憂中索安全協議 澳洲新外長再訪索國

憂中索安全協議 澳洲新外長再訪索國
PK大戰勝秘魯 澳洲晉級世足賽

PK大戰勝秘魯 澳洲晉級世足賽

熱門新聞

曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

2022-06-15 11:00
中國河北省發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰，儘管圍毆女子的9名嫌犯都已經被拘捕，但事發至今民怨和後續效應仍未平息。（中新社）

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

2022-06-14 22:16
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
可口可樂推出的首款涼茶類飲品「夏枯草」，有網友當成火鍋標配。（取材自上海新聞廣播）

可口可樂賣涼茶 網友：看到售價心先涼了

2022-06-16 07:00
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30

超人氣

更多 >
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個