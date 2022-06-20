上海解封3周仍禁餐館內用 民生未恢復正常

上海市1日解除封控後，迄今近3周仍不讓餐館開放內用。(美聯社)

上海市1日解除封控後，迄今近3周仍不讓餐館開放內用，民眾想美容美髮必須預約。中共上海市委書記李強強調要「以更嚴更實更細的防控舉措」鞏固防疫成果，迎接中共20大召開。

澎湃新聞報導，上海市商務委員會今天下發「關於進一步加強本市居民生活服務業疫情 防控工作的提示」，提醒企業要落實疫情防控的主體責任，居民生活服務業人員每天實施核酸檢測 。

這份提示重申，餐飲業當前不得內用，沐浴和美容美髮業實行預約、限流措施，沐浴營業場所不提供餐食和各類人員聚集性活動，顧客必須掃「場所碼」，場所消殺等防控要求加強監管。酒吧、咖啡屬於餐飲業範疇，只能採取線上線下外賣。

根據上海市城市管理行政執法局網頁，上海除金山、奉賢、崇明區外暫不開放內用。為進一步加強疫情防控工作，當地城管已增強相關管控力度。

與此同時，有關上海一名80餘歲老婦人想買碗麵為自己慶生卻不可得的文章今天在微信 自媒體上熱傳。根據網名「鳳」的網友在微信朋友圈發文，他看到一名年約80餘歲的老太太拿出紙鈔想買一碗麵過生日，但她沒有手機可以掃「場所碼」，想用身分證替代，這家店的店員說不可以。

網友「鳳」表示願意代老太太買麵，刷了手機後，雖然健康碼是綠碼，但因為顯示核酸檢測已經過了72小時，店員說他也不能買。最後老太太只能轉身離去。

許多網友轉發這篇文章，有人認為店員太過「僵化」，也有人認為應該要怪當前的防疫政策。

不過，上海防疫沒有放鬆跡象。

根據上海官方微信號「上海發布」，李強下午在疫情防控工作領導小組會議上表示，要始終繃緊疫情防控這根弦，以更嚴更實更細的防控舉措堅決鞏固守住來之不易的防控成果，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以實際行動迎接中共20大和上海第12次黨代表大會勝利召開。

會議指出，當前疫情形勢依然複雜嚴峻，必須始終保持清醒頭腦，有針對性地強化防控手勢，重點場所必須嚴管，重點行業必須嚴抓。老舊小區、城中村、養老機構、農貿市場、大型工地等要一點一策做好工作，確保核酸檢測不落一人。