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上海解封3周仍禁餐館內用 民生未恢復正常

中央社北京20日電
上海市1日解除封控後，迄今近3周仍不讓餐館開放內用。(美聯社)
上海市1日解除封控後，迄今近3周仍不讓餐館開放內用。(美聯社)

上海市1日解除封控後，迄今近3周仍不讓餐館開放內用，民眾想美容美髮必須預約。中共上海市委書記李強強調要「以更嚴更實更細的防控舉措」鞏固防疫成果，迎接中共20大召開。

澎湃新聞報導，上海市商務委員會今天下發「關於進一步加強本市居民生活服務業疫情防控工作的提示」，提醒企業要落實疫情防控的主體責任，居民生活服務業人員每天實施核酸檢測

這份提示重申，餐飲業當前不得內用，沐浴和美容美髮業實行預約、限流措施，沐浴營業場所不提供餐食和各類人員聚集性活動，顧客必須掃「場所碼」，場所消殺等防控要求加強監管。酒吧、咖啡屬於餐飲業範疇，只能採取線上線下外賣。

根據上海市城市管理行政執法局網頁，上海除金山、奉賢、崇明區外暫不開放內用。為進一步加強疫情防控工作，當地城管已增強相關管控力度。

與此同時，有關上海一名80餘歲老婦人想買碗麵為自己慶生卻不可得的文章今天在微信自媒體上熱傳。根據網名「鳳」的網友在微信朋友圈發文，他看到一名年約80餘歲的老太太拿出紙鈔想買一碗麵過生日，但她沒有手機可以掃「場所碼」，想用身分證替代，這家店的店員說不可以。

網友「鳳」表示願意代老太太買麵，刷了手機後，雖然健康碼是綠碼，但因為顯示核酸檢測已經過了72小時，店員說他也不能買。最後老太太只能轉身離去。

許多網友轉發這篇文章，有人認為店員太過「僵化」，也有人認為應該要怪當前的防疫政策。

不過，上海防疫沒有放鬆跡象。

根據上海官方微信號「上海發布」，李強下午在疫情防控工作領導小組會議上表示，要始終繃緊疫情防控這根弦，以更嚴更實更細的防控舉措堅決鞏固守住來之不易的防控成果，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以實際行動迎接中共20大和上海第12次黨代表大會勝利召開。

會議指出，當前疫情形勢依然複雜嚴峻，必須始終保持清醒頭腦，有針對性地強化防控手勢，重點場所必須嚴管，重點行業必須嚴抓。老舊小區、城中村、養老機構、農貿市場、大型工地等要一點一策做好工作，確保核酸檢測不落一人。

疫情 微信 檢測

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