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河南村鎮銀行存款戶「被紅碼」事件 存戶取錢露曙光

記者陳言喬／即時報導
河南多家村鎮銀行無法取出錢，許多存款戶健康碼還被賦與「紅碼」，無法出行。圖為存款戶抗議。（澎湃新聞）
河南多家村鎮銀行無法取出錢，許多存款戶健康碼還被賦與「紅碼」，無法出行。圖為存款戶抗議。（澎湃新聞）

河南村鎮銀行涉及違規導致存款戶無法取錢，今天（20日）涉案的四家銀行共同在其官網公告稱，應金融管理部門要求，即起進行線上客戶資金資訊登記工作，協助後續公安調查也維護自身權益。

多名存款戶稱自4月下旬起無法至河南多處村鎮銀行取錢，他們的健康碼甚至被惡意改成「紅碼」導致無法出行，無法至銀行，無法去爭取權益。這部分涉及官方違法部分已由河南有關方面調查中。

澎湃新聞報導，包括河南禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等今天都在官網發布公告稱，按照金融管理部門要求，該行從即日起開展線上客戶資金資訊登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記，請完整、真實、準確填寫相關資訊。

但重填這些資訊非常麻煩，除了要填寫個人基礎資訊外，還應填寫相關「產品資訊」，包括交易時間、交易金額、產品名稱、產品期限、產品年利率、交易管道、已獲取收益、獲取收益方式、獲取產品方式，以及是否存在通過其他管道獲取收益等。

在客戶交易管道方面，登記表中給出的選項除了手機銀行、微信小程式、微信公眾號、網商銀行等4個自營管道外，還包括口袋銀行、濱海國金所、小米金融、攜程金融、度小滿、OPPO錢包、VIVO錢包、羚羊財富（拍拍貸）等34家第三方管道。

今年4月18日起，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行等多家河南村鎮銀行公告稱，為了提供更優質的服務，該行將於2022年4月18日8:30對系統進行升級維護，該行網上銀行、手機銀行將暫停服務。此後，多家河南村鎮銀行出現「取款難」問題。幾乎所有存款戶的健康碼都被賦與紅碼，無法出行。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，經公安機關調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

上述負責人還表示，河南銀保監局、河南省地方金融監管局責成相關村鎮銀行緊緊依靠當地黨委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金資訊登記和後續處置工作，依法保護金融消費者的合法權益。相關群眾也應配合做好資訊登記工作。

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