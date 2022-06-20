北京、武漢、南京等多城 入境隔離縮短為「7+7」

北京等多處入境隔離措施已縮短為「7+7」，方便旅客往來。（取材自新華網）

中國新冠疫情趨緩，多地除取消常態化核酸檢測機制或取消查驗核酸證明，包括北京 、廈門等多地也縮短入境隔離時間到「10+7」或「7+7」，有利商務往來。

據人民日報健康用戶端不完全統計，北京、湖北、江蘇等地區已由「14天集中隔離+7天居家隔離」，縮短為「7天集中隔離+7天居家隔離」或「10天集中隔離+7天居家隔離」。

北京已在5月15日宣佈縮短入境隔離時間，對目的地為北京的入境人員實施「7天集中隔離+7天居家隔離」的「7+7」政策。

南京市、無錫市、常州市等地入境人員的隔離時間也已由原先的「14+7」調整為「7+7」，即7天集中隔離+7天居家隔離。

湖北省武漢 市的海外回國人員隔離政策從6月3日起實行新措施。由之前的「14+7」調整為7+7」。第一入境地為武漢、且目的地也是武漢的，實行7天的集中隔離醫學 觀察+7天居家隔離醫學觀察。

四川成都市衛生健康委員會6月15日發佈：成都入境人員隔離政策調整相關問題答疑。其中明確成都口岸入境人員閉環管理措施，自6月14日起，對所有從四川省口岸入境人員實行10天集中隔離，解除集中隔離後，由各市(州)閉環接回實施7天居家隔離；目的地為省外的，應閉環送至機場、車站，並提前將相關資訊告知目的地。

福建廈門入境後目的地為廈門，仍繼續實施10天集中隔離＋7天居家隔離。最終目的地是廈門的入境人員，在酒店集中隔離的時間被縮短了4天。

報導稱，由於各地的隔離措施和時間不同，會根據實際情況發生動態變化，近期如有入境需求，可關注官方公布消息或致電當地市民熱線諮詢。