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賣屋隔天「拆遷公告來了」 浙江男少賺百萬怒提告

記者陳政錄／即時報導
拆遷示意圖。（新華社）
拆遷示意圖。（新華社）

房屋出售後漲價，已生效的合約還能反悔嗎？據浙江寧波鄞州區人民法院近日披露的一則判例顯示，居住在寧波的陳先生於2021年透過房仲，將自家老屋以人民幣200萬（約30萬美元）的價格售出，孰料隔天就接到拆遷公告，陳先生哭訴自己虧損百萬，拒絕交屋，還將買家和仲介告上了法院。

綜合法院披露房屋買賣糾紛判例、「正觀新聞」報導，事件涉及一戶位在寧波老江東地區的房產，面積55平方公尺（約16.6坪），由屋主陳先生掛牌出售。

2021年，家住寧波鄞州東吳鎮的劉大媽委託好友小楊，找到寧波一仲介公司，談妥以200萬元人民幣購買陳先生的房產，並簽訂房屋買賣仲介合約，劉大媽也按約全額支付購屋款項。

數日後，劉大媽與陳先生簽訂房屋買賣合約，並辦理完成過戶手續，約定隔日交屋，但當天寧波市鄞州區人民政府發布徵收公告，這棟房產就在徵收範圍內。依規定，該房能置換成面積90平方公尺以上的安置房，陳先生粗估他至少虧損100萬元人民幣以上，因此隔日趕忙聯繫買家、仲介表示拒絕交屋，並反控其刻意欺瞞。

原屋主陳先生主張，解除房屋買賣中介合約和房屋買賣合約，被告劉大媽將涉案房屋不動產權變更登記於他名下，他則將退款200萬元人民幣，但劉大媽答辯指出，陳先生是主動賣房，交易為你情我願，且作為屋主，若有拆遷消息不可能不知情。

據法院判令，審理後駁回了原告陳先生的全部訴訟請求，裁定房屋買賣中介合約、房屋買賣合約成立並生效。

近日，該案二審持續維持原判，法院並指判決已生效，涉案房屋也已交付完畢。對此，大陸網友回應坦言「尊重契約精神」、「業主（屋主）自己不上心」、「耍無賴而以」、「連違約機會都沒有」。

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