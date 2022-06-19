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亞洲最大鐵路樞紐車站 北京豐台站今起開通營運

記者陳言喬／即時報導
北京豐台站20日起開通營運。（取材自科技日報）
北京豐台站20日起開通營運。（取材自科技日報）

亞洲最大鐵路樞紐客站，也是中國首都重要鐵路門戶樞紐──北京豐台站今天（20日）開通營運。

北京豐台站是綜合性交通樞紐，結合高鐵、普速和地鐵等三鐵的立體交通，也是繼北京站、北京西站、北京南站、北京北站、北京朝陽站後，北京的第六座火車站。

科技日報報導，北京豐台站站房設計以豐台地區古為金朝拜郊台為靈感，取「築台建城」之意，四周建築略低，中間建築高聳，亦有「盛世豐台，步步升高」之意。

站房建築面積40萬平方米，站場規模為17台32線。其中地面普速車場規模為11台20線、高架高速車場為6台12線，站房建築面積約40萬平方米，每小時最高可容納14000人同時候車，設有32條到達出發線，32個客運站臺面，是亞洲最大的鐵路樞紐客站，也是中國國內首個普速、高速雙層車場站型佈置的大型現代化鐵路車站。

北京豐台站設計最大的特點是採用「頂層高鐵、地面普鐵、地下地鐵」的立體交通模式。這種採用雙層車場佈局模式的設計，為全新站型，方便旅客無縫換乘城市交通。

北京豐台站位於北京西三環和西四環之間，周邊高樓鱗次櫛比，與北京西站、麗澤商務區比鄰。在緊張的土地資源上，建設一座比北京南站還大8萬平方米的火車站，成了設計最大難點。

漫步在車站內，最大的感受就是通透敞亮。站在23米層的高鐵月台上，西望西山；透過玻璃幕牆，東瞰麗澤商務區，還能遠眺中國尊。進站大廳和候車大廳，柔和的陽光透過間隔分佈的採光天窗灑下來，495米長的中央光庭使空間感大幅提升。

車站內充分運用自然光源，月台頂部的透光帶「點亮」了整個月台。不僅是車站頂層，在候車大廳，自然光源也透過頂層月台許多「燈」傾瀉而下。

這是設計中的又一個創新，採用了一項神奇的導光管技術，即雙模式無電照明系統平板型採光器，俗稱導光管，在樓下看，猶如一盞盞燈光。

設計團隊在頂層地面，採用特殊製作的導光管裝置，把自然光、太陽光引到候車大廳室內進行照明，從黎明到黃昏，甚至是陰天或雨天，系統導入室內的光線仍然十分充足。

中國鐵路設計集團有限公司豐台站專案總工程師馬輝說，200餘個導光管，為高10米的候車大廳提供了自然光線照明，採用導光管技術預計整體節能率可達到10%以上，每年可節省用電量約95萬度電，減少碳排放900餘噸。

北京豐台站還有一個智慧客站大腦。設置了基於北斗統一時空基準的監測體系，對自然環境情況和玻璃幕牆、易銹蝕鋼構件等結構健康即時、連續、不間斷進行監測；對車站客運管理、旅客服務、客運設備、應急指揮等業務進行了深度融合，包括智慧管控服務、資料分析與AI服務、客運管理與指揮客站應急指揮、智慧音視頻分析等，實現車站智慧運營和管理。

豐台火車站始建於1895年，2018年9月進行改擴建工程。今後京廣高鐵，京滬、京九普速鐵路等多條線路的列車始發終到作業，將安排在北京豐台站。

北京豐台站站房建築面積約40萬平方米，每小時最高可容納14000人同時候車，設有...
北京豐台站站房建築面積約40萬平方米，每小時最高可容納14000人同時候車，設有32條到達出發線，32個客運站台面。 （中新社）
亞洲最大鐵路樞紐客站—北京豐台站20日開通運營，圖為站內採光中庭。（中新社）
亞洲最大鐵路樞紐客站—北京豐台站20日開通運營，圖為站內採光中庭。（中新社）

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