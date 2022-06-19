巴黎「中國石磚」是他拆的 中國留學生：原想紀念六四

法國巴黎艾菲爾鐵塔旁的一塊地磚缺失處，日前被中國留學生放了一塊「愛國石磚」。（取材自河北日報）

法國巴黎「愛國」網紅景點「中國青磚」日前被發現不翼而飛，引各界熱議。中央社找到拆磚人，他表示目的是藉六四 時機訴求民主，解構愛國作秀行徑，並指出許多年輕世代仍不願放棄，堅持發聲。

據中國社群媒體 ，一位思鄉的甄姓中國留學生 發現巴黎艾菲爾鐵塔前廣場地上缺了塊磚，便訂制了一塊刻著「如果你想家了，可以站在這塊來自中國的石磚上」的青磚。

5月30日甄同學在社群媒體上分享，旋即登上抖音、快手、微博等平台熱搜，以「#河北小伙在巴黎鋪了塊中國石磚」標籤火爆中國各媒體，共獲上百萬的讚數與分享，巴黎中國留學生蜂擁而至，在磚石前排隊打卡。

然而6月3日，有人發現石磚不翼而飛，引發大批熱議與揣測，有人說石磚被偷，也有傳說管理當局拆除石磚。

中國留學生放置的「愛國石磚」，幾天後就不見了，當時一度有網民猜是被政府相關單位拆除。（取材自河北日報）

但其實，這出自一位渴望民主，並想揭穿虛偽愛國主義作秀的中國留學生之手。

中央社記者透過管道，認識了來自東北的宋意，並取得他的信任與專訪，談論拆除石磚的動機與過程。

他首先分析中國石磚如此熱門的原因，第一，因來回中國機票從過去的一張4000人民幣變成8萬，回不去的留學生想念家鄉；第二，「它成了網紅打卡聖地，用來顯示自己愛國，張貼在社交媒體上」。

原想在石磚刻上「1989.06.04」字樣

宋意說，「好像是要宣示自己效忠祖國，因為若真想家，應該去13區等中國街區啊」。

但拆除石磚的起心動念，和六四有關。

由於3日晚間巴黎有一場紀念六四的活動，他2日下午心生計畫，想在青磚上鑽出「1989.06.04」字樣。

「大家還是可以來打卡、表達對家鄉的思念，只是不能發在社交媒體上。還是說打上這組被禁的數字，大家就不來了呢？這也是一種解構實驗。」

3日凌晨，他開始行動，未料遭遇困難。即使宋意已在五金行詢問、試用，仍低估了石磚的硬度，電鑽打不出孔洞，時間已接近凌晨1點，艾菲爾鐵塔即將滅燈。

於是他不得不執行備案，直接用帶來的撬棍撬開石磚。

接著他把磚板放入帆布袋內，卻因太重搬不動，但這時出現了轉機，「4位法國青年走來說要幫我搭把手」。

原來電鑽早引起他們的好奇，宋意解釋：「石磚是熱愛中國政府的學生放的；而這日期是30年前的一場大屠殺，政府卻不讓我們緬懷。」

法國人聽後表示支持，便把石磚放在其中一人的滑板上，一路推到塞納河畔。為了提起袋子，有人把手中的啤酒忘在原地，導致後來網上有人猜測拆磚的始作俑者是位酒徒。

宋意坦言，理想是把磚帶回家打洞後放回，無奈太重，也不好意思再請人搬運，且他希望一鼓作氣在六四前有所行動，因此決定讓它沈睡於塞納河底。

「其實許多中國留學生都嚮往民主」

隔天，許多中國人照例每天巡禮這塊「來自中國的青磚」，卻發現它不翼而飛。消息很快上熱搜，再次火爆全網，連不知情的家鄉父母都傳來新聞連結。

得知行動引發熱議甚至被讚賞後他感到意外，靦腆說道，「這只是小打小鬧，沒什麼值得讓人覺得很強的地方。不過我也想知道他們還會再用幾塊磚來」。

宋意告訴中央社，其實許多中國留學生都正努力透過各種不同的方式，向世界表達民主訴求並針砭中國共產黨，「他們比我更投入」。

例如有人在巴黎蒙馬特區塗鴉牆漆上「89.6.4」；六四當天更有學子在共和廣場懸掛大幅自製坦克人畫像；中國人聚集的巴黎13區柱桿也被貼上了寫著「習特勒」的習近平畫像。

談到渴望民主的中國年輕一代，宋意表示曾在Reddit腦洞板塊看到篇文章，感觸良多，內容寫道：在地球資源枯竭的許多個世紀之後，人類坐上宇宙飛船前往一個類地球。這是個漫長過程，而你是出生在太空船的中間世代，既不曾見過地球，也不會有機會見到下個歸所。

他感慨說，「如這世代的隱喻，我們無緣見證過去民主的百花齊放，出生在高壓環境，也看不到未來何時能有出路」。

雖感無助，但宋意表示他們會繼續行動，「因為這就像一種暗號：我們還有人在堅持」。