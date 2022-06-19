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唐山因打人案加強防疫 限制人員流入

中央社台北19日電
唐山當地的警察派出所。（微信百家號）
唐山當地的警察派出所。（微信百家號）

為了穩經濟大盤，中國多地開始放鬆防疫措施。發生打人事件的河北唐山，近來卻逆勢加強限制人員流入，包括返家要拍照存證等。中媒批評，這與河南紅碼事件都是地方以防疫為名的亂作為。

評論呼籲，河南紅碼事件就該像中共鄭州市紀委、監委表態般，依法依規嚴肅處理。唐山突然對入境人員加碼防控的原因，也該徹查到底。

第一財經18日發表評論，提到河北省唐山市這幾天推出防疫「新舉措」。其中包括，返回唐山的在地居民和外地前往唐山者，都需要向所在社區報備；旅客抵達唐山境內火車站時，必須填寫表格，說明前往哪個小區、哪棟樓、幾單元等詳細訊息，還要在「不外出」的承諾書上簽名。

同時，這些旅客出站級一律不得搭乘其他交通工具，必須集中乘坐官方指派的中型巴士。當抵達目的地，旅客還要拿著行李，在居住的飯店或小區門口拍照存證後，才可離開。凡是不符合上述程序要求者，只能離開唐山。

評論直指，唐山先前的人員入境政策相對寬鬆。例如，唐山市遷西縣4月15日明文規定，若是健康碼出現黃、紅碼者從唐山市以外進入縣內，才需要第一時間向所在村委、居委會報備，並持48小時內核酸檢測陰性證明報告個人健康情況。一般綠碼者並沒有簽署承諾書、集中轉運、不許外出等措施。

這篇評論說，唐山當前因為打人事件處於輿論漩渦，上述增加的防疫措施，讓一些進入當地採訪的媒體受阻。有人認為，這其實是有目的性地採取了「更加精準的防控」，與鄭州紅碼事件有異曲同工之處。

評論直指，不論是防疫「土政策」加碼還是紅碼事件，實質上都是地方政府將防疫措施「摻雜了其他因素」，變成了自己「可以隨心所欲利用的工具」，把「防疫需要」當成懶政和亂作為的擋箭牌，這會對經濟社會發展造成損害。

防疫 河南 鄭州

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