中國教育機構又爆財務危機 「小音咖」積欠數億人民幣

音樂教育機構「小音咖」被爆拖欠學員學費和教師薪水，可能高達人民幣1億元（約1499萬美元）。圖為「小音咖」之前舉辦的活動。(取材自微博)

中國又有大型教育 培訓機構出現財務危機。音樂教育機構「小音咖」拖欠學員學費和教師薪水可能約人民幣1億元（約1499萬美元）。目前其在上海及廣州的門市都已關閉。

綜合證券日報及「財經」雜誌報導，13日，小音咖創始人李艾在官方微信 公眾號發布給家長和老師的公開信，坦承資金緊張、運營困難，並制定了「紓困 計畫」。

據不完全統計，目前小音咖教師維權群、家長維權群已經超過8個，每個群500人，被拖欠費用少則2萬元，多則10萬元，即使按照每人2萬元計算，小音咖拖欠的學員學費、教師工資可能已超過8000萬元。

至於被欠薪的教師，少則幾萬，多則10餘萬，而按照小音咖App（應用程式）上的介紹，該機構宣稱有超過3000名的教師，涉及金額巨大。

小音咖的門市集中在上海和廣州，這兩地的門市已暫停課程、處於關閉狀態。

小音咖成立於2015年，主要為4歲到12歲少兒提供音樂輔導服務，其註冊公司為上海藝齊來文化傳播有限公司。

由於校外補習機構大多要求學員預付數個月、甚至數年的學費，在機構經營出問題後往往造成退費困難，去年12月初，上海市教委曾明確要求通過第三方托管、風險儲備金等方式，對校外培訓機構預收費進行風險管控。

小音咖曾對外宣稱有國資背景和背書、課時費由銀行監管，以此獲取家長信任。據報導，上海銀行與小音咖確實有簽署「培訓機構資金監管平台的合作服務協議」。但按照協議內容，還需經過家長、機構與銀行簽署定期扣款的第三方協議，此協議一直未落地實施。

在中國官方推動減輕學生校內和校外學業負擔的「雙減」政策之後，素質教育（如才藝、體育等）一度成為很多補教機構轉型的方向，多集中於寫程式、美術、口才等幾大熱門領域，音樂領域則很少。

報導引述行業內人士說，音樂教育是師資培養和管理成本很高的行業。放眼中國音樂素質教育市場，不僅沒有出現教培巨頭，小有規模和知名度的品牌也屈指可數，整個行業處於零散、分散的狀態。

近年來被爆經營困難的音樂教育機構並非只有小音咖一家。2019年起，音悅家、柚子練琴、快陪練等公司逐步破產清退。

快陪練CEO陸文勇曾公開表示，在線陪練的門檻其實很高，看似是簡單的線上直播，讓老師陪孩子練琴。但如果沒有上億元起步資金，可能無法發展。因為在線陪練需要大量的技術開發和人力佈置，這部分可能每年就會消耗幾千萬。