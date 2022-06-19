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香港新一屆政府26名主要官員出爐 獲大陸國務院任命

記者陳言喬／即時報導
香港特區候任行政長官李家超17日表示，已按照基本法提交香港新一屆政府主要官員並報請大陸中央批准。（香港中通社）
香港特區候任行政長官李家超17日表示，已按照基本法提交香港新一屆政府主要官員並報請大陸中央批准。（香港中通社）

香港新一屆政府主要官員出爐，陳國基為政務司司長、陳茂波為財政司司長、林定國為律政司司長。被任命官員將於2022年7月1日就職。

新華社報導，依照香港特別行政區基本法的有關規定，根據香港特別行政區第六任行政長官李家超的提名，大陸國務院6月19日任命了香港特別行政區第六屆政府主要官員。任命如下：

陳國基為政務司司長；陳茂波為財政司司長；林定國為律政司司長；卓永興為政務司副司長；黃偉綸為財政司副司長；張國鈞為律政司副司長；楊何蓓茵（女）為公務員事務局局長；麥美娟（女）為民政及青年事務局局長。

鄧炳強為保安局局長；曾國衛為政制及內地事務局局長；盧寵茂為醫務衛生局局長；許正宇為財經事務及庫務局局長；蔡若蓮（女）為教育局局長；寧漢豪（女）為發展局局長；丘應樺為商務及經濟發展局局長；何永賢（女）為房屋局局長。

林世雄為運輸及物流局局長；孫玉菡為勞工及福利局局長；謝展寰為環境及生態局局長；孫東為創新科技及工業局局長；楊潤雄為文化體育及旅遊局局長；胡英明為廉政專員；林智遠為審計署署長；蕭澤頤為警務處處長；區嘉宏為入境事務處處長；何珮珊（女）為海關關長。

香港 教育局 國務院

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