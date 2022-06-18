唐山黑社會囂張 派出所10年前被砸 警方仍「調查中」

女子實名舉報唐山某鋼鐵廠老闆打砸派出所，十年來唐山警方竟然還沒調查結案。（微信截圖）

唐山的黑社會勢力有多囂張？唐山某鋼鐵廠老闆帶隊搗毀一處警察 派出所，離奇的是，警方第一時間說是假新聞，到了晚上才稱是事實，而且此案竟已逾10年，唐山警方「還在調查中」。

封面新聞報導，日前一名女子手持實名舉報唐山某鋼鐵集團有限責任公司董事長馮某某等人，於2011年帶人打砸內蒙古赤峰市寧城縣大明鎮派出所，導致該派出所辦公用品損毀，3名警察受傷。

6月17日，寧城縣公安 局工作人員表示，舉報不屬實，警方已在調查網傳資訊。

到了晚上，寧城縣委宣傳部工作人員才稱，「打砸事件屬實」，先前回覆不屬實的警察對案件不瞭解。事發後，赤峰市公安局曾指定案件由異地警方──敖漢旗警方偵辦，之後轉交給赤峰市打黑辦，部分案件也同步移交給了唐山警方。

在舉報影片中，自稱董某的女子曬出一段疑似與警察的對話錄音。錄音中，對方告訴她，會將舉報中涉及的唐山某鋼鐵集團公司董事長馮某某的情況移交唐山市公安局。

公開信息顯示，該公司訴訟纏身。天眼查資訊顯示，2014年至2021年，該集團公司被列為失信公司28次，公司高管被限制消費64次，股權被凍結5次；因未履行法律義務被強制執行4次，公司及高管成為被執行人7次，涉及執行金額1.396億元（人民幣，下同，約2093萬美元），其中強制執行金額3772萬元（約565.5萬美元）。

裁判文書網顯示，被舉報的這家鋼鐵集團公司，曾因合同糾紛、民間借貸、不當得利等原因，被起訴10餘次。其中，2018年11月，董事長馮某某因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，被列為失信被執行人；並且，在2017年至2019年，馮某某曾12次被山西和河北的不同法院限制消費。

該集團公司官網顯示，公司建於1999年9月9日，位於唐山市豐南區，有員工4200人。下轄軋鋼、煉鋼、煉鐵、發電、養豬、養牛等15個分廠和一個籃球俱樂部，是集煉鐵、煉鋼、軋鋼、煤氣發電、畜牧養殖、燃油服務、聯合運輸為一體的綜合性民營企業。該公司年產生鐵150萬噸，煉鋼150萬噸，軋鋼60萬噸，生豬出欄1萬頭，鮮奶6000噸，發電6000萬度，軋鋼60萬噸，年經營收 入40億元（約6億美元）。

網友質疑，如果不是發生唐山暴力毆打女子案，這起打砸派出所的案子大概就沒人追究，被打的警察也只能自認倒楣，顯見唐山黑惡勢力有多深，手都伸到內蒙古了，兩地警方竟然調查了11年還沒結案，懷疑黑白兩道勾結。