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河南存款戶「被紅碼」不能取錢 新財富集團被查

記者陳言喬／即時報導
河南多家村鎮銀行坑殺存戶存款已引起存款戶多起抗議行動。（取材自微信）
河南多家村鎮銀行坑殺存戶存款已引起存款戶多起抗議行動。（取材自微信）

河南多處村鎮銀行勾結有關人員將存款戶的出行依據「健康碼」惡意賦與「紅碼」，導致存款戶不能出門到銀行取錢，河南省官方連日來調查，昨天（18日）晚上通報首起犯罪事實，涉案的河南新財富集團已被立案調查。

21世紀經濟報導，備受關注的河南個別村鎮銀行「取現難」，河南相關部門首次公開回應調查進展，河南新財富集團涉及違法犯罪問題。

許昌市公安局18日傍晚發布「警情通報」指，2022年4月19日，許昌市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

通報稱，該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分複雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權益並適時發布案件偵辦階段性進展情況。

此前，銀保監會多次回應表示，四家村鎮銀行股東──河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。目前四家村鎮銀行營業網點存取款業務正常開展，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。銀保監會與人民銀行將密切配合地方黨委政府和相關部門，嚴懲金融犯罪，依法保護廣大金融消費者合法權益。

河南 公安 投資

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