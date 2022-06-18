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女子遭偷拍要求對方刪除 竟遭旁人罵：拍你是看得起你

記者林則宏／即時報導
廣州一名女子在地鐵發現遭人偷拍後要求對方刪除，竟遭車廂內另一名男子怒罵「不講理」。（截圖自中國新聞周刊影片）
廣州一名女子在地鐵發現遭人偷拍後要求對方刪除，竟遭車廂內另一名男子怒罵「不講理」。（截圖自中國新聞周刊影片）

中國女性面臨的人身安全處境究竟有多惡劣？據中國新聞周刊與上海文匯報報導，16日，廣州地鐵3號線車廂內，一女子發現遭陌生男子偷拍後，當場要求對方刪除照片，但竟遭車廂內另一名陌生男子喝斥：「行了」、「你這女人不講理」、「人家拍你是看得起你，覺得你漂亮」。這名男子還說，「怪不得你這樣的女人會被打！」

女子下車後到派出所報警，在警方介入後，偷拍男願意道歉，但在旁叫囂的男子拒絕道歉。不少中國網友表示，原來偷拍女性只要道歉即可。

央視新聞引述中國法律專家說法指出，在公共場合對陌生人進行拍攝，不論是否以營利為目的，只要未經過對方同意，都是違法行為。未經對方同意拍攝屬違法行為，即使沒有發布網絡，也已經侵犯了被拍攝者的生活安寧權以及隱私權。

報導稱，若在公共場合發現自己遭偷拍，可以撥打110或向他人求助。具備取證條件的，應及時保留現場的視聽資料。但報導未進一步說明，偷拍的下場為何。

這起事件近日在中國引發不少網友討論， 有網友說，「女的好看被騷擾，女的難看被罵坦克，他們覺得天經地義，這不是厭女是什麽？」

還有女性網友稱，「 感覺很可悲，如果唐山這類事件不能妥善處置，那會不會以後我們也會面臨類似的情況？覺得偷拍女性、毆打女性，是正常的呢？」

不少人都呼籲，如果唐山燒烤店歐打女性事件不能得到公正的制裁，社會上就會有越來越多人毆打女性、侮辱女性，因為他們覺得這個沒有什麼不對。

地鐵 隱私

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