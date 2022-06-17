中網信辦引用毛澤東論點 強調動態清零是「大仁政」

中國互聯網信息辦公室日前發表評論文章，指出「動態清零」就是「大仁政」。（圖／取自中國網信辦網站）

中國互聯網信息辦公室日前發表評論文章，引用毛澤東的「仁政」論，強調重調應該放在「大仁政」上，而統籌疫情 防控和經濟社會發展的政策舉措「動態清零」就是「事關全局和長遠利益」的「大仁政」。

中國網信辦15日在官網發表署名「王興平」（網信評諧音）的文章指出，圍繞堅持「動態清零」還是選擇「放開躺平」，一直是網路熱點話題，「也是美西方和國內外別有用心之人抹黑攻擊的焦點問題」。

文章稱，面對前所未有的疫情衝擊，世界各國都沒有只有利沒有弊的萬全之策。如何才能科學有效地制定防疫 政策，關鍵是要把握好局部和整體的關係、短期和長期的關係，算大帳、算總體帳、算長遠帳、算生命帳，進而做出對人民負責、經得起歷史檢驗的正確決策。

文章引用了毛澤東1953年闡述的「大仁政」、「小仁政」道理，仁政有兩種，一種是為人民的當前利益，另一種是為人民的長遠利益，前一種是小仁政，後一種是大仁政，兩者必須兼顧，不兼顧是錯誤的，而重點應當放在大仁政上。當前，統籌疫情防控和經濟社會發展的政策舉措，就是事關全域和長遠、為著人民根本利益的「大仁政」。

文章也引述「自然醫學」雜誌的預測，中國有14億人口，其中抵抗力弱的「一老一小」占3成6，若放棄「動態清零」，將在半年內造成1億多人確診，160萬人染疫身亡。

文章指出，中國新冠肺炎 感染率、死亡率均保持全球最低水準。反觀國外，截至今年5月底，美國累計8500多萬人感染、100多萬人死亡，累計確診人數約為人口總數的四分之一，大約每330人中就有1人死於新冠肺炎，而中國這個比例約為六千三百分之一，每27萬人中有1人。

文章坦言，防疫管控措施雖然會造成人民一時的生活不便和影響經濟正常運行，但放任疫情發展會造成難以預料的後果和不可估量的損失。文章以美國為例，事實上，全世界沒有一個國家因為「躺平」而恢復經濟。今年第一季，美國GDP折合年率下降1.5%，選擇「躺平」和「共存」政策，顯然沒有帶來預想中的積極效果。