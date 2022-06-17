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世說新聞╱又把亞裔眼睛畫成這樣 網友氣瘋

科學家警告：多年的氣候變遷危機正在美西發生

傳人行已受理螞蟻集團申請設立金融控股公司　

記者戴瑞芬／即時報導
路透報導，中國人民銀行已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並已基本完成了信用評估合資企業牌照的審批。路透
路透報導，中國人民銀行已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並已基本完成了信用評估合資企業牌照的審批。路透

暫停上市近600天的螞蟻集團，再傳IPO重來「近了」。路透報導，中國人民銀行已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並已基本完成了信用評估合資企業牌照的審批。

彭博一周前曾報導，中國證監會籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，已接近向螞蟻發出金融控股公司牌照。不過消息一出，證監會新聞發言人表示，證監會沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。

官方表態後，螞蟻集團隨後發布公告，表示正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。

儘管相繼澄清，但路透今（17）日引述消息人士再指，螞蟻集團完成歷時一年的業務整頓，中國人民銀行已受理螞蟻集團成立金融控股公司的申請，重啟股票上市的關鍵一步。

報導還強調，人行預計將批准螞蟻整改計畫，這是螞蟻集團擺脫監管整頓的最新跡象。

消息人士還指，投資人希望監管會放鬆從2020年底開始的對民營企業的整頓，因為因疫情防控，中國經濟已經持續放緩。

受螞蟻集團有望獲金融公司公司牌照消息刺激，阿里巴巴美股急升逾10%，見111.73美元。其他中概股亦急升，京東升9%，拼多多升逾6%。

螞蟻集團 股票 疫情

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