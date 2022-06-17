中國為何禁台灣石斑魚？中專家：禁藥超標恐致癌

中國13日起暫停台灣石斑魚進口，中國官媒引述專家說法解釋，禁藥超標對人體有害。（圖／聯合報系資料照片）

中國自13日起暫停台灣石斑魚輸入，中國官媒引述專家學者看法指出，因台灣石斑魚含有的禁藥恐致癌 、對人體有危害。

中國官媒環球時報17日引述中國水產科學研究院南海水產研究所研究員陳勝軍指出，孔雀石綠和結晶紫屬於三苯甲烷類染料，這兩種化合物對魚類的水黴病、寄生蟲病等有很好的療效，此前許多地區將其作為水產養殖業的殺菌劑。

但他指出，研究發現孔雀石綠和結晶紫具有高殘留及高毒性，可產生致癌、致畸、致突變等副作用，其代謝產物隱性孔雀石綠和隱性結晶紫的毒性強於母體化合物。而2002年5月中國主管部門已將孔雀石綠列入「食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單」中。

廣東海洋大學教授孫力軍則指出，石斑魚出現禁用藥物和土黴素超標，大概有兩種途徑，一是孔雀石綠和結晶紫對石斑魚水黴病有特效，土黴素作為一種抗生素往往被加到水產飼料中用於抗病促生長。由於以上藥物成本很低，一些水產養殖戶違規或大量使用，會造成石斑魚明顯超標。第二種情況是在運輸過程中石斑魚魚體易受傷，引起魚體黴爛和死亡率升高，有些不法運輸商違法使用孔雀石綠和結晶紫以增加成活率，這也會使石斑魚中的孔雀石綠明顯超標。

對於台灣石斑魚的情況，孫力軍認為，孔雀石綠和結晶紫超標，「養殖環節和運輸環節都有可能出現問題，土黴素超標應該主要存在於養殖環節」。