我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科學家警告：多年的氣候變遷危機正在美西發生

烏克蘭獲推薦候選國 邁出加入歐盟第一步

中國為何禁台灣石斑魚？中專家：禁藥超標恐致癌

記者廖士鋒／即時報導
中國13日起暫停台灣石斑魚進口，中國官媒引述專家說法解釋，禁藥超標對人體有害。（圖／聯合報系資料照片）
中國13日起暫停台灣石斑魚進口，中國官媒引述專家說法解釋，禁藥超標對人體有害。（圖／聯合報系資料照片）

中國自13日起暫停台灣石斑魚輸入，中國官媒引述專家學者看法指出，因台灣石斑魚含有的禁藥恐致癌、對人體有危害。

中國官媒環球時報17日引述中國水產科學研究院南海水產研究所研究員陳勝軍指出，孔雀石綠和結晶紫屬於三苯甲烷類染料，這兩種化合物對魚類的水黴病、寄生蟲病等有很好的療效，此前許多地區將其作為水產養殖業的殺菌劑。

但他指出，研究發現孔雀石綠和結晶紫具有高殘留及高毒性，可產生致癌、致畸、致突變等副作用，其代謝產物隱性孔雀石綠和隱性結晶紫的毒性強於母體化合物。而2002年5月中國主管部門已將孔雀石綠列入「食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單」中。

廣東海洋大學教授孫力軍則指出，石斑魚出現禁用藥物和土黴素超標，大概有兩種途徑，一是孔雀石綠和結晶紫對石斑魚水黴病有特效，土黴素作為一種抗生素往往被加到水產飼料中用於抗病促生長。由於以上藥物成本很低，一些水產養殖戶違規或大量使用，會造成石斑魚明顯超標。第二種情況是在運輸過程中石斑魚魚體易受傷，引起魚體黴爛和死亡率升高，有些不法運輸商違法使用孔雀石綠和結晶紫以增加成活率，這也會使石斑魚中的孔雀石綠明顯超標。

對於台灣石斑魚的情況，孫力軍認為，孔雀石綠和結晶紫超標，「養殖環節和運輸環節都有可能出現問題，土黴素超標應該主要存在於養殖環節」。

致癌

上一則

「失業先結婚生子」 攜程主席梁建章被酸沒下過凡

延伸閱讀

普亭真有病？英專家：不存在有力證據 疑是慮病症

普亭真有病？英專家：不存在有力證據 疑是慮病症
石斑被禁怪ECFA 馬英九：蔡英文為何不廢？

石斑被禁怪ECFA 馬英九：蔡英文為何不廢？
現在購屋好時機？專家：未來看跌 別急

現在購屋好時機？專家：未來看跌 別急
美股最錢線／專家：蘋果難保2兆市值

美股最錢線／專家：蘋果難保2兆市值

熱門新聞

男子性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友暴打白衣女子。（影片截圖）

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

2022-06-11 09:40
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
出土於秦陵百戲俑坑的「28號俑」不同於其他較為常見的站姿或坐姿的陶俑，而是呈現出仰臥的姿態。（新華社）

秦始皇帝陵修復出「仰臥俑」 姿勢奇特有原因

2022-06-11 14:18
上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
中國河北省唐山市一名男子性騷擾女子遭拒後，夥同多名男子不斷痛毆當事人與勸架女子。（圖取自微博weibo.com）

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

2022-06-10 12:19
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增