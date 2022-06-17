習近平掌權十年 中國國企擴張速度 遠高於GDP增長

中國國務院國有資產監督管理委員會副主任翁傑明。（取材自中國網）

習近平 2012年11月出任中共 中央總書記後，關於中國經濟就一直有「國進民退」的說法。中國國務院 國有資產監督管理委員會副主任翁杰明指出，截至2021年底，中國全國國資系統監管企業資產總額達到人民幣259.3兆元，比2012年底大增2.6倍，年均增長高達15.4%。

與此同時，2012年至2021年，中國全國國資系統監管企業累計實現增加值人民幣111.4兆元，年均增長9%，也超過同期中國GDP年均增速2.3個百分點。

中共中央宣傳部為配合預計於今年秋天召開的中共20大，於近期舉行一系列「中國這十年」主題新聞發布會，17日則安排由翁杰明說明中國國企改革發展情況。

翁杰明指出，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是中共領導的國家治理體系的重要組成部分。十八大以來，中國國有企業改革發展的成就主要體現在黨對國有企業的全面領導得到根本性加強、國有經濟戰略支撐作用充分發揮等幾個方面。

習近平執政期間，除國有資產及營收快速膨脹外。翁杰明表示，目前中國中央企業擁有境外機構和項目超過8,000個，資產總額將近人民幣8兆元，主要包括：希臘比雷埃夫斯港、中寮鐵路等一批標誌性工程。

此外，十年來，中國中央企業還建成700多個國家級研發平台，7個創新聯合體，累計投入研發經費人民幣6.2兆元，年均增速超過10%。截至2021年底，中國國企擁有研發人員107萬人，比2012年底增長53%，擁有兩院院士241名，約占中國全國院士總數的七分之一。

翁杰明指出，近年來，中國中央企業還取得以載人航天、探月工程、深海探測、北斗導航、5G應用、國產航空母艦等為代表的一批具有世界先進水平的重大成果，建成了港珠澳大橋、白鶴灘水電站、深海一號油氣田、華龍一號核電機組、石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程等一批標誌性重大工程。

翁杰明稱，現代經濟發展表明，企業強則國家強。全面建設社會主義現代化國家，必須建設一批世界一流企業作為支撐，這也是新時代國有企業的戰略任務。

他舉例稱，2021年進入世界500強的中國國有企業家數，已從2012年的65家增長到96家，在船舶、鋼鐵、能源、建築、水運、裝備製造等領域更打造了一批具有較強競爭力的行業領軍企業。

翁杰明強調，堅持黨的領導、加強黨的建設，是中國國有企業的「根」和「魂」，是國有企業的獨特優勢。國有資產監督管理委員會將堅持把黨的政治建設作為根本性建設，確保中共中央和習近平決策部署到哪裡，國資央企就貫徹落實到哪裡。