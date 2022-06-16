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中封閉狀態是暫時或趨勢？伯恩斯：清零或持續到明年初

記者林則宏／即時報導
美國駐北京大使伯恩斯。（美聯社）
美國駐北京大使伯恩斯。（美聯社）

據美國之音報導，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）16日表示，他日前稱，美中關係處於1972年以來的最低谷，是一個「真實的陳述」。他強調，美中關係雖然很大程度上處於競爭模式，但這種競爭不必是對抗性的。伯恩斯並反駁北京當局將美中關係惡化的原因歸諸於「美國要壓制中國崛起」的論點。

伯恩斯16日與華盛頓智庫布魯金斯學會的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）透過視訊進行對話時表示，作為美國政府的代表，如何幫助美國與中國進行有效的競爭，同時又能維持關係的穩定是他的優先考慮。

報導稱，伯恩斯在談話中多次提到，美中關係目前處於一個「非同尋常的時期」，是尼克森總統1972年對中國進行破冰之旅以來所從未有過的。

他說，過去，上至美國總統、內閣部長，商界領袖，下至普通老百姓、學生、遊客，總是有很多美國人前往中國。但現在，由於中國嚴格的清零和封鎖政策以及對簽證的限制，到中國學習的美國學生寥寥無幾，也沒有任何政府官員訪問北京，只有少數官員在天津與中方官員會晤過。

針對中國目前的封閉狀態究竟是長期趨勢，抑或是與新冠疫情有關的暫時性現象？伯恩斯說，這是一個很關鍵的問題。就像美國國務卿布林肯所表明的，美國並不尋求與中國進行經濟上的脫鉤，但他們看到中國自己正在往回收。

伯恩斯指出，部分原因可能是中國對他們所看到的情況做出的反應，尤其是俄羅斯在入侵烏克蘭後所面臨的國際制裁。

「這是值得關注的。坦率地說，我不清楚這種情況是否會在新冠之後還會繼續下去。我認為，中國政府明白，他們的財富和未來的繁榮很大程度上取決於與世界其他地區的互動。」

伯恩斯預期，中國的清零政策將會一直持續到明年初。

北京 疫情 布林肯

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