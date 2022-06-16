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中國前財長公開表示：不當封控損害經濟

記者廖士鋒／綜合報導
中國財政部前部長樓繼偉公開指出，各地疫情防堵已經釀成「類公地悲劇」。（中新社）
中國財政部前部長樓繼偉公開指出，各地疫情防堵已經釀成「類公地悲劇」。（中新社）

3月以來上海、北京等多地疫情爆發，對中國經濟造成重大衝擊。中國前財長樓繼偉指，本輪疫情防控中出現「類公地悲劇」現象，不當封控的影響是全局性的，但很難追責。他認為，要總結防疫經驗教訓，優化應對政策，更有力地推出改革開放措施，才能從根本上扭轉經濟下行三重壓力。

據財新網報導，樓繼偉昨出席「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」時，發表上述觀點。他解釋稱，「公地悲劇」在經濟學上是指私有土地所有者無償利用一塊公地，造成公地的過度利用並荒廢，最終使所有使用者受損。

樓繼偉將之與疫情防控比擬，稱公共衛生事件防控主要靠公共部門，往往偏向於封堵，一個城鎮、街區出現疫情，資訊明確、便於問責，「但不當封堵造成的交通阻斷、產業鏈不能接續、人員不能復工等影響是全局性的、很難追責，這對經濟產生重大不利影響，所有參與者都受到損害」。

3月以來上海、北京等地爆發本土新冠疫情，衝擊中國經濟。圖為北京核酸檢測站的工作人...
3月以來上海、北京等地爆發本土新冠疫情，衝擊中國經濟。圖為北京核酸檢測站的工作人員在消毒。（路透）

他強調，解決方法是對公共資源的使用加強管制。目前中國當局已宣布相關政策，包括嚴格防止阻斷交通、「疫情防控九不准」等，並開始嚴格督查。他認為，要優化應對政策，強化經濟增長內生動力，扭轉「供給衝擊、需求不足、預期轉弱」的三重壓力。

樓繼偉稱，與全球面臨通貨膨脹的負面影響相比，當前中國經濟的主要矛盾非通膨，而是前述需求不足等三重壓力。 他說，「儘管（中國）有輸入性通貨膨脹的壓力，但由於最終消費不足，壓力主要消化在產業鏈各個環節。」

至於民間投資不願投、不敢投的問題，樓繼偉表示，民間投資不願投與很多因素有關，目前而言最重要的是如何平衡好疫情防控和經濟增長，「政府部門在探索，民間也在觀察，但各方認為目前方法還不到位」。

今年以來，中國民間投資增速持續走弱，據中國國家統計局數據，今年1至5月中國民間投資累計年增4.1%，低於投資整體增速2.1個百分點。

疫情 投資 通貨膨脹

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