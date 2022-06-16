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「賦紅碼」事件 河南省紀委未啟動調查 轉交衛健委

記者廖士鋒／即時報導
中國健康碼是外出交通重要憑據，被賦予紅碼意謂會受到很多限制。（新華社）
中國健康碼是外出交通重要憑據，被賦予紅碼意謂會受到很多限制。（新華社）

中國河南村鎮銀行儲戶的健康碼「被抹紅」事件，官方最新回應出爐，該省紀委表示，收到多起舉報投訴，已轉交該省衛健委調查，但紀委並未啟動調查。

據四川報業集團旗下封面新聞報導，對於誰在抹紅，16日封面新聞致電河南省多個相關職能部門，得到回覆都為「不知情」或電話無法接通。而河南省紀委監委工作人員表示，近日接到大量關於健康碼「賦紅碼」的舉報、投訴，已將相關線索轉交河南省衛健委調查。

報導引述家住山東臨沂的姚先生說法指出，他是禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行的儲戶。2022年4月中旬以來，出現無法取款情況，他指出，14日早上發現自己的山東健康碼變紅，頁面文字提示「異常資訊由河南省推送，來自高風險地區未滿14天，或未檢測到第14天後核酸陰性結果」。不過姚先生強調，他沒去過河南、近期也未曾離開山東。

而姚先生聯繫山東當地的12345（便民服務熱線），「他們說沒有許可權給我改回來」，他又連繫鄭州12345，「也說不知道情況，不能轉碼，讓我聯繫社區報備」。報導強調，姚先生不是個案。

對於此前鄭州市官方表示居民健康碼處於何種標準的最終決定權，在疫情防控指揮部，報導則提到，多次致電河南省政府公開的省級疫情防控指揮部電話和疫情防控監督電話試圖瞭解情況，但電話未獲接聽。而河南省紀委則回應，已將接到大量舉報轉交河南省衛健委，但河南省紀委監委暫未就此事單獨啟動調查。

此前，據每日經濟新聞報導，中國銀保監會負責人曾表示，據了解河南4家村鎮銀行股東「河南新財富集團」通過內外勾結、利用協第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。

河南 健康碼 疫情

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