水都蒸發...河南熱成「可南」 鄭州16日最高溫飆破40℃

中國16日氣溫最高的十個地區全在河南，預計商丘17日最高溫更將達到41℃。（取自《河南商報》）

根據中國天氣網消息，中國今年範圍最大、最強的高溫 16日來襲。截至16日15時26分，共有509個地區發布高溫預警，主要集中在河南 、陜西、山西、內蒙古、安徽、山東、湖北等地，其中河南各級市縣發布高溫橙色或紅色預警的多達113個，鄭州 更飆破40℃，成為今年中國全國第一個氣溫升至40℃的省會級城市。

事實上，河南16日氣溫達到40℃的不只鄭州。河南商報指出，16日15時40分，鄭州氣溫來到40.1℃。周四，全鄭州「最涼快」的地方在嵩山，氣溫也有32.4℃。

截至16日14時，中國全國2418個國家級氣象觀測站，最高氣溫前10名的地區全在河南。其中，排名第一的是西平，氣溫40.6℃，排名第十的是遂平，氣溫39.8℃。

中國北方持續高溫的同時，南方卻普降暴雨，網友因此形容：「河南熱成『可南』，廣州下成『廣洲』」。本月9日至15日，珠江流域遭遇一輪持續性、大範圍強降雨過程，有117條河流發生「超警」洪水，16日，廣州中心城區潮位雖小幅下降，但依然「超警」。福建也有多地因大雨出現淹水情況。

中國中央氣象台預計，華南、江南本月21日以前都將持續有強降雨出現，廣西、廣東、福建、江西、湖南等地民眾應防範降雨可能引發的次生災害。