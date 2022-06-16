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中共駐俄大使：中俄合作有新問題但「真金不怕火煉」

記者廖士鋒／即時報導
中共駐俄羅斯大使張漢暉指出，雙方合作有新問題，但「真金不怕火煉」。（圖／取自北京駐俄羅斯大使館官網）
中共駐俄羅斯大使張漢暉指出，雙方合作有新問題，但「真金不怕火煉」。（圖／取自北京駐俄羅斯大使館官網）

中共駐俄大使張漢暉16日在俄羅斯聖彼得堡出席活動時坦承，當前中國與俄羅斯務實合作面臨一些新問題，但強調中俄合作「真金不怕火煉」，雙方將以「科技合作創新年」為契機打造新的增長點。

據俄羅斯衛星通訊社報導，張漢暉在聖彼得堡國際經濟論壇「中俄商務對話」活動中指出，「當前受地區和國際局勢影響，中俄務實合作面臨一些新問題。但中俄合作真金不怕火煉」。他表示，中方也一再強調，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常經貿合作。

張漢暉表示，2022年前5月雙方貿易額達658億美元，增長28.9%，雙方正攜手努力朝著兩國元首確定的2000億美元貿易目標不斷邁進。他還提到雙方在能源、核能、航空、航天、基礎設施等領域戰略性大項目進展良好，田灣、徐大堡核電站四台機組去年開工建設，黑河公路橋6月10日順利通車，同江鐵路橋有望年內開通。

此外，2021年是「中俄科技合作創新年」，張漢暉稱，以此為契機，雙方積極打造5G、跨境電商、數位經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的增長點，雙方還成立了電子商務、服務貿易等政府間合作機制，旨在打造電商、文旅、運輸等合作新動力。

俄羅斯 電商 5G

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