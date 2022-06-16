美批中站在歷史錯誤的一邊 北京：美國走夜路吹哨壯膽

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭關係良好，圖為今年2月4日普亭來中訪問時，兩人在北京釣魚台國賓館會談。（新華社）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭 15日通話，美國國務院 警告中國，在俄國侵略烏克蘭 問題上勿站在「歷史錯誤的一邊」。中國外交部今天（16日）回應，美國是在走夜路吹口哨給自己壯膽。

習近平15日與普亭通電話，重申兩國在主權、安全等問題相互支持。在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體提問，「美國務院發言人發表聲明稱，選擇同俄站在一起的國家將不可避免站在歷史錯誤一邊。中方對此有何評論？」

中國外交部發言人汪文斌回應說，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，「我們始終站在和平一邊，站在公道一邊」。

汪文斌說，當美國違背承諾，連續推動北約東擴，使歐洲再次陷入衝突對抗的時候，中國積極宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，呼籲建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構；當美國叫嚷要戰鬥到最後一個烏克蘭人，為衝突拱火澆油的時候，中國積極勸和促談，指出國際社會應當支持俄烏雙方談下去，而不是打下去；當美國大搞極限制裁施壓，危機外溢效應日益擴大蔓延的時候，中國堅決反對把世界經濟政治化、工具化、武器化，強調不能讓國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。

汪文斌稱，「誰站在正確的一邊，世人自有公論。俗話說，走夜路吹口哨給自己壯膽，美方一再表白自己是站在歷史正確的一邊，這是不是一種心虛的表現呢？」