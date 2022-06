中國第3艘航母即將下水 將搭載殲-35隱型戰機

中國第三艘航母即將下水!依據美國衛星圖片服務商「行星實驗室」提供的衛星圖片發現建造航母的船塢已開始注水,即將離開船塢。003航母未來將搭載研製中的殲35隱型艦載戰機,預計最快2024年形成戰力。

觀察者網引述「The Drive」網站報導,「行星實驗室」提供的衛星圖片據稱拍攝於北京 時間6月14日下午3時21分。根據照片顯示,003型航空母艦所在的大型幹船塢內已經開始注水。與此同時,這艘正在進行最後階段建造工作的航母飛行甲板上的各類管道和絕大多數遮蔽工棚都已經撤除,只剩下三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚。航母上已經掛起了滿旗,並有其他類似標語等慶祝裝飾在準備中。

A simply stunning image of the Type 003 aircraft carrier taken on 14 June.



Image by Planet Labs

Report by BY JOSEPH TREVITHICK via https://t.co/YFsd4CTvCY pic.twitter.com/jU7onnLxJd