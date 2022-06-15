中國第3艘航母即將下水 將搭載殲-35隱型戰機

圖為中國002型航母山東艦。（視頻截圖）

中國第三艘航母即將下水！依據美國衛星圖片服務商「行星實驗室」提供的衛星圖片發現建造航母的船塢已開始注水，即將離開船塢。003航母未來將搭載研製中的殲35隱型艦載戰機，預計最快2024年形成戰力。

觀察者網引述「The Drive」網站報導，「行星實驗室」提供的衛星圖片據稱拍攝於北京 時間6月14日下午3時21分。根據照片顯示，003型航空母艦所在的大型幹船塢內已經開始注水。與此同時，這艘正在進行最後階段建造工作的航母飛行甲板上的各類管道和絕大多數遮蔽工棚都已經撤除，只剩下三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚。航母上已經掛起了滿旗，並有其他類似標語等慶祝裝飾在準備中。

A simply stunning image of the Type 003 aircraft carrier taken on 14 June.



Image by Planet Labs

Report by BY JOSEPH TREVITHICK via https://t.co/YFsd4CTvCY pic.twitter.com/jU7onnLxJd — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 14, 2022

「The Drive」網站報導稱，大約在兩周前，上海海事局曾發佈公告，將位於同一船塢區域內的其他5艘商船移出，這被認為是為航母下水進行的準備工作。

003型航母是中國建造的第二艘國產航空母艦，也即將成為中國的第三艘航母。003型航母採取了與解放軍 現役兩艘航母不同的彈射起飛／阻攔著艦模式設計。

中國海軍的首艘航母001型遼寧艦 是由蘇聯製造的未成航母「瓦良格」號續建而來，首艘國產航母002型山東艦則是基於前者設計的改進型號。兩艘航母都採用滑躍起飛／阻攔著艦的形式，沒有配備彈射器。

「The Drive」網站稱，彈射器可以大大增加飛機的有效載荷，也可以讓艦載機設計具有更多的可能性。003型航母使用的是電磁彈射器而不是傳統的蒸汽彈射器。根據美國海軍福特級的經驗，理論上電磁彈射器可以減少艦載機在起飛過程中的損耗，擴大彈射器可以使用的艦載機範圍，包括彈射更輕小的無人機。目前電磁彈射器僅美國有能力製造。

「The Drive」網站稱，003型航母幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國目前正在研製的殲-35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機。二者分別與美國海軍的F-35戰鬥機和E-2「鷹眼」預警機十分相似。同時，殲-15T戰鬥機和殲-15D電子戰飛機也可能從003型航母上起飛。

「The Drive」網站還預測，在003型航母正式下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態，熟練掌握和使用一艘彈射起飛／阻攔著艦的航母的使用也需要相當的時間。美國軍方最近曾公開預測，該艦可能在2024年服役。