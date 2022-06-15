習普通話前樂玉成調職 中俄關係封不封頂顯尷尬

俄羅斯總統普亭(左)與中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）

中國國家主席習近平 今天與俄羅斯 總統普亭通話受到矚目。對照曾分管俄國事務的前中國外交部副部長樂玉成轉任廣電總局副局長形同降調，顯示烏克蘭 戰爭後中俄關係的尷尬與微妙。

2月4日北京冬奧開幕前，中國面臨國際社會對新疆人權問題的龐大壓力。但在中方強力運作及單向利多放送下，普亭（Vladimir Putin）當日親臨北京，白天與習近平會談，晚間就出席冬奧開幕式，讓場面得以維繫。

當天，樂玉成在習普會談後受訪時，公開說出中俄關係「上不封頂」，且「永遠在路上，沒有終點站，只有加油站」的名言，頗令中方沾沾自喜。孰料，20天後，俄羅斯便悍然入侵烏克蘭，讓講出「上不封頂」的中方尷尬至極，更讓樂玉成淪為外界嘲諷的對象。

俄烏開戰第2天的2月25日，習普二人就通了電話。當時習近平說，中方「根據烏克蘭問題本身的是非曲直」決定中方立場。要「摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切」，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方支持俄方與烏方「通過談判」解決問題。

此後直到如今，一句「上不封頂」，讓中國在烏克蘭問題上左支右絀，骨子裡雖然支持俄羅斯，且官媒及民間更是一片「挺俄貶烏」聲。但在美國為首的西方世界警告下，中國不敢輕舉妄動，只能反覆自稱「中立」，卻仍被質疑。這使中國在戰前就已面臨西方圍堵下，外交處境更形孤立。

中國這一曖昧立場，卻讓另一頭的俄羅斯顯得不快。華盛頓郵報日前報導，開戰以來，俄羅斯至少2度向中國施壓要求提供經濟支持，雙方對此的交流「非常緊張」。但中國官員透露，中方理解俄方的困境，但不能忽視自己的處境。

在此情況下，港媒5月下旬率先披露，樂玉成將調任廣電總局副局長，其後還出現反覆，一度引起揣測，直到6月14日才塵埃落定。他的調動，被外界視為「既意外，又不意外」。

意外的是，廣電總局雖與外交部同為部級單位，但重要性無法與有「中國第一部」之稱的外交部相比；至於「不意外」之處，外界認為，中國在烏克蘭戰爭後陷入尷尬與孤立，與對俄關係研判上出現失誤有關。而主管俄羅斯事務的樂玉成為此負責而被「降調」，便屬於「不意外」。

就在樂玉成正式調職後第2天，習近平與普亭再度通話。他說，中方始終從烏克蘭問題的「歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷」。與2月25日的通話相較，多出了「歷史經緯」及「獨立自主作出判斷」等字眼。

習近平還提到，各方應以「負責任方式」推動烏克蘭危機得到妥善解決，中方願繼續為此發揮應有作用。而2月25日通話提到的「重視和尊重各國合理安全關切」，支持俄烏「通過談判」解決問題，則未再提。然而，他今天仍不忘強調，中方願與俄方繼續在「涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題」上相互支持。

烏克蘭戰場上，俄烏雙方陷入膠著，損失同樣慘重。正被西方制裁的俄羅斯，自然需要中國伸出援手；但自身處境也不佳的中國，既為戰爭開打前被俄方蒙在鼓裡而感到惱怒，卻又不能在西方圍堵中失去俄羅斯這個所剩不多的盟友。

在這種情況下，樂玉成自然成為中俄關係「上不封頂」的犧牲品。而習近平與普亭15日的通話，既顯得尷尬，卻又不能不需要。因為，中俄雙方如今都是彼此所剩不多的重要盟友，雖不可靠，但聊勝於無。