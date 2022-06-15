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中國熔斷政策放寬 北美、歐洲、南亞多條航線復飛

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中國熔斷政策放寬 北美、歐洲、南亞多條國際航線復飛

記者廖士鋒／即時報導
中國媒體指出，已經有國際航線陸續復飛。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）
中國媒體指出，已經有國際航線陸續復飛。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

上海6月1日解封後，不少層面都在恢復開放，在國際航線部分，有媒體統計，恢復的國際航班已經觸及北美、歐洲跟南亞地區，且熔斷政策也已經放寬。

澎湃新聞報導，6月以後，多家中國的航空公司恢復國際客運航線，包含中國國航、海南航空和首都航空，已宣布6月恢復5條國際航線，分別是重慶到羅馬、深圳到溫哥華、北京到布魯塞爾、成都到加德滿都以及西安到里斯本。這是5月底總理李克強主持國常會提出「有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施」後，首批恢復的航班。

報導提到，海南航空復飛重慶到羅馬，是疫情以來重慶地區恢復的首條洲際定期國際客運航線；深圳到溫哥華的航班回程，則是僅載貨，未來會視疫情變化適時恢復載客。北京到布魯塞爾則是每周兩班，回程第一入境點為西安。

中國國際航空則是復飛成都到加德滿都，每周往返各一班，報導指出這是疫情防控常態化形勢下，國航繼新加坡後復航的第二條成都出港國際航線；首都航空則是以恢復西安到里斯本航班，每周六往返一班。

同時，中國對於國際航班的熔斷規定也做出調整，報導引述多家航空公司內部人員說法指出，國際航班熔斷規則中確診旅客人數統計日期自航班落地後7天調整至5天，該政策自6月1日入境日執行，目前航司方面已全面落地該政策。

航線 疫情 北京

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