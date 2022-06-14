健康碼淪維穩工具？河南銀行坑存戶 想討回錢就變紅碼

河南多間村鎮銀行「爆雷」，存戶「獲紅碼」上訪受阻，事件影響約40萬個存戶，金額將近人民幣400億元。圖／摘自微博

中國原本用來防疫的「健康碼 」竟淪為維穩工具？中國河南 省不少民眾發現，自己沒確診但「健康碼」卻變成紅色，原因與病毒或染疫無關，只因他們是向銀行討回存款的維權存戶。河南省衛健委方面昨稱，已接到多個「外地來豫儲戶被賦紅碼」的投訴，目前正調查核實。

疫情爆發以來，中國官方以「健康碼」來管制民眾出行。綠碼可正常出行，黃碼有所限制，紅碼則不能乘坐公共交通，不能進入任何公共場合。最近河南民眾發生「被紅碼」事件，引發官方將健康碼充當維穩工具的質疑。

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綜合BBC、鳳凰網等報導，中國的村鎮銀行雖號稱為廣大農村提供更好的金融服務，實際上很多村鎮銀行已成為特定個人和利益集團的提款機，以致近期河南省爆發村鎮銀行坑殺存戶的詐騙案。總計高達數百億元人民幣的存戶存款無端消失，焦慮的民眾趕往省會鄭州 維權，但他們的健康碼卻突然變成有風險的「紅碼」，因而行動受阻，可能是當局藉此防止民眾聚集討錢。

報導指，事件影響約40萬個存戶，金額將近人民幣400億元(約59億4212萬美元)。涉及銀行包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等。

家住湖南婁底的艾女士於12日搭乘高鐵到鄭州，想取回她存在河南幾家村鎮銀行的錢。艾女士到鄭州入住旅館沒多久，警察和防疫人員就前來登記個資，她如實告知自己是來取錢的，沒過多久，艾女士發現自己的健康碼變成紅色，防疫人員表示要送她去隔離。過程中，有監管人員對艾女士表明，「給你轉成綠碼，你回家等消息」。

還有銀行存戶表示，河南鄭州相關派出所明言，只要離開河南健康碼就可轉綠，並協助他走綠色通道登上火車，回到出發地便變回綠碼。

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家住廣東深圳的小南也是河南那幾家村鎮銀行的存戶，共存了人民幣35萬元(約5萬1993美元)。他近日發現自己的健康碼突然變紅，而且這個紅碼是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有解除的權限。

在微博上，很多村鎮銀行的存戶都在抱怨遭到不合理對待，甚至不只存戶本人被轉紅碼，有些家屬也遭殃。距鄭州兩百公里外的駐馬店王姓市民表示，自己突然就被轉紅碼，還被強制帶到指定地點隔離，實情是「我連鄭州都沒去過」，原來她的父親是村鎮銀行存戶，胞弟日前到鄭州了解情況，隨後全家都隔空紅碼。

河南省衛健委某工作人員稱，接到投訴後，已將投訴反映至相關部門，目前正在調查核實中。至於這些儲戶為何被賦紅碼及調查核實的進展等，官方尚未有具體回應。