河南無訪社區考生享「降3分錄取」優惠 被批後暫停

河南一處社區因全區無人上訪陳情，區內戶籍的考生第一志願可降3分錄取，引起非議。(取自微博)

河南 一處社區公布，指全區無人上訪陳情，區內戶籍的考生第一志願可降3分錄取，引起政策不公平、變相鼓勵不上訪、製造居民矛盾等諸多非議。官方見狀隨即喊停這一政策。

有中國網友今天在新浪微博曝光一份署名「洛陽市偃師區槐新街道迎賓社區居委會」的文件，內容指由於迎賓社區為「無訪社區」（沒有人上訪的社區），因此戶籍在這一社區、要考高中的學生第一志願可降3分錄取。

這項政策引發輿論批評後，河南省洛陽市偃師區政府官網下午發布通報，表示這項降分政策引發網路關注，「經認真研究，目前已停止執行有關政策」。

北京 青年報等媒體報導，根據「河南省中招政策性加分對象和標準」，高中入學考生加分標準共8項，加分對象為公安 烈士、公安英模子女、歸僑、僑眷考生、少數民族考生等，並沒有戶籍在「無訪社區」的考生加分規定。

網路帳號「刷視頻學物理」發文表示，所謂無訪社區考生加分就是不鼓勵上訪，這樣的政策出發點不如直接取消信訪辦更好。「如果因為某一個人信訪影響了一個社區的孩子上高中，那可真是遭人嫉恨一輩子」。而且上訪和考生一點關係也沒有。

這篇文章說，考高中不容易，特別是這幾年疫情加上對補習規範，很多學生成績都不好，整個無訪社區加3分，等於是讓沒有加分的考生都要把怨氣發洩在信訪的人身上，「誰要再敢信訪要頂著多麼大的壓力」。

報導引述偃師區信訪局工作人員說，信訪局當初確實參與了這項政策制定，降分錄取是一系列優惠政策中的一項，僅面向偃師區內的兩所學校。輿情出現後，目前這項降分政策已經暫停。